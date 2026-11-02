El mundo de los videojuegos va a estar que arde durante las próximas semanas. Aunque parece que todo gira en torno al lanzamiento del GTA 6, hay otros títulos que también cuentan con mucha expectativa.

Hablamos, por supuesto, de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Es el remake del juego de 1998 que fascinó a todos y que volverá a nuestras consolas el próximo 5 de noviembre.

Rockstar está llevando a cabo una estrategia de marketing muy agresiva con GTA 6, como se ve en las calles de Miami y de otras grandes ciudades del mundo. Pero Nintendo también nos está dejando detalles espectaculares antes de la salida de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2.

El "viaje en el tiempo" de Google y Zelda

Hoy mismo descubrimos que Google y Zelda llevaron a cabo una colaboración muy especial. Como decíamos, la primera edición de The Legend of Zelda: Ocarina of Time salía en 1998, precisamente la época a la que nos vamos a poder transportar si buscamos en Google el nombre del videojuego.

Una vez que hagamos esta búsqueda en nuestro navegador de Google, podremos ver en la parte inferior de la pantalla una espada propia del videojuego. Esto funciona tanto en celulares como en computadoras y tablets.

Si la pulsamos, se iniciará una animación con la marca de la Trifuerza y nuestro navegador cambiará por completo.

Cómo es la versión de 1998

Así, podremos acceder a Google como si estuviéramos en 1998, en aquellos ordenadores de la época. La tipografía, los tamaños y las cajas de búsqueda son totalmente diferentes a las actuales.

Eso sí, esto no es para siempre. Si pulsamos de nuevo en la espada de la esquina inferior derecha, "volveremos" a la actualidad.

Ahora solo queda esperar hasta el 5 de noviembre para disfrutar otra vez de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.