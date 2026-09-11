Google puede encontrar vuelos más baratos con Flights que las agencias de viajes que consulten exclusivamente un GDS tradicional. Pero no necesariamente que una agencia conectada directamente mediante NDC. Así lo explica la consultora Phocuswright, que aclara que Google Flights no actúa como una OTA que negocia y vende su propio inventario.

Se trata de un metabuscador gratuito que compara ofertas y redirige al usuario hacia la aerolínea o agencia que realiza la venta. La herramienta trabaja con más de 300 aerolíneas, OTA y agregadores. Sin embargo, reconoce que sus resultados no contienen necesariamente todas las tarifas disponibles en el mercado.

Cómo funciona el metabuscador de Google

Google Flights recibe inventario directamente de aerolíneas y otros distribuidores. Puede mostrar precios procedentes de canales modernos que no estén disponibles mediante EDIFACT, el sistema tradicional sobre el que históricamente se ha apoyado buena parte de la distribución GDS.

La pestaña de vuelos más baratos incorpora precios adicionales de OTA. También combinaciones mediante self-transfer o aeropuertos diferentes que pueden reducir el coste final. Eso sí, a cambio de una operativa menos protegida para el pasajero.

¿Puede Google Flights ser más barato que un GDS tradicional?

Expertos consultados confirman que es posible encontrar vuelos más baratos a través de Google. Especialmente cuando la aerolínea reserva determinados precios para sus canales directos o NDC. Iberia, por ejemplo, reconoce que sus canales directos, entre ellos NDC, tienen durante más tiempo acceso exclusivo a sus mejores ofertas.

Sin embargo, si las agencias se conectan a los NDC de las aerolíneas, deberían tener el mejor precio, el mismo que Google. Ese estándar NDC fue precisamente diseñado para que las aerolíneas puedan distribuir a intermediarios ofertas más dinámicas, productos diferenciados y contenido que anteriormente se concentraba en sus canales directos. Iberia, por ejemplo, permite a las agencias acceder mediante NDC a tarifas públicas, vacacionales privadas, corporativas y exclusivas.

Las agencias también pueden encontrar precios que Google no tiene

La ventaja tampoco funciona siempre a favor del consumidor directo. Una agencia puede disponer de tarifas privadas, corporativas, negociadas o específicas para turoperación que Google Flights no tiene por qué mostrar al público. Amadeus permite buscar mediante NDC tarifas corporativas y privadas utilizando códigos proporcionados por las compañías aéreas. Travelport admite private fares negociadas específicamente con las agencias.

En estos casos, un profesional puede obtener una oferta inferior a la que aparece en Google. Además, puede incorporar condiciones comerciales o de servicio que no son comparables únicamente mediante el precio inicial del billete.

El futuro de la intermediación aérea

Queda por ver si Google aumenta su cuota de mercado en los próximos años y acaba logrando mejores tarifas que las agencias de viajes. Fuentes consultadas señalan que es "poco probable" teniendo en cuenta el peso de las agencias y OTAs. Según un informe de Baymard publicado en 2026, el 23% de los consumidores de vuelos utiliza agregadores como Google Flights o Kayak. Frente al 38% que emplea OTA. Skyscanner asegura actualmente conservar la mayor cuota global dentro de la búsqueda especializada de vuelos.