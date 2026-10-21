Las lluvias intensas y las tormentas pueden provocar inundaciones en pocas horas. Por eso, Google desarrolló Flood Hub. Es una plataforma gratuita que utiliza inteligencia artificial para pronosticar y mostrar en un mapa las áreas que podrían quedar bajo el agua.

El sistema cobró relevancia ante episodios de inestabilidad o cuando se esperan precipitaciones abundantes, posibles tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Qué permite consultar Flood Hub

Flood Hub permite consultar información sobre posibles crecidas de ríos. Con sus modelos más recientes, también estima el riesgo de inundaciones repentinas en sectores urbanos.

La herramienta ofrece mapas interactivos con pronósticos de inundaciones fluviales de hasta siete días de anticipación.

De acuerdo con Google, los pronósticos fluviales pueden ofrecer hasta siete días de anticipación. Mientras que las predicciones de inundaciones urbanas tienen un horizonte de hasta 24 horas.

Cómo consultar

La plataforma cuenta con un mapa interactivo que permite explorar distintas regiones y observar las áreas donde los modelos identifican una posible amenaza de inundación. Para utilizarla, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Flood Hub : acceder a la plataforma de Google desde un navegador.

: acceder a la plataforma de Google desde un navegador. Buscar la zona de interés : explorar el mapa y ubicar la ciudad o región que se desea consultar.

: explorar el mapa y ubicar la ciudad o región que se desea consultar. Revisar las áreas señaladas : observar las zonas para las que el sistema muestra estimaciones de inundación.

: observar las zonas para las que el sistema muestra estimaciones de inundación. Consultar la información disponible: verificar los pronósticos y el período de anticipación que ofrece la herramienta para ese lugar.

El alcance de las predicciones y su nivel de precisión pueden variar según la región. Por eso, los resultados deben interpretarse como estimaciones. No como una confirmación de que una inundación ocurrirá.

Además, Flood Hub no reemplaza las alertas oficiales ni las indicaciones de los organismos de emergencia. Ante un pronóstico de lluvias intensas, es importante consultar también los avisos meteorológicos y las recomendaciones de las autoridades locales.

La inteligencia artificial detrás de la herramienta

Flood Hub combinó modelos hidrológicos, información meteorológica y datos geográficos para estimar dónde podrían producirse inundaciones.

En el caso de las crecidas fluviales, el proceso se apoya en dos componentes principales. Primero, un modelo hidrológico calcula cuánto podría aumentar el caudal de un río a partir de las lluvias previstas y de las condiciones del terreno. Después, un modelo de inundación utiliza esas estimaciones para determinar qué áreas podrían quedar cubiertas por el agua y cuál podría ser su profundidad.

La combinación de ambos sistemas permite anticipar tanto la posible evolución de una crecida como las zonas que podrían verse afectadas.

El alcance global de Flood Hub

Según Google, Flood Hub abarca territorios de más de 150 países, donde viven aproximadamente 2.000 millones de personas. Sin embargo, esa cobertura no significa que todos los lugares cuenten con el mismo nivel de detalle o precisión.

Para conocer más sobre la herramienta, los interesados pueden consultar el sitio oficial de Flood Hub.