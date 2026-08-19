OpenAI presentó ChatGPT para adolescentes con mayor protección y controles parentales

OpenAI avanzó en la implementación de una experiencia de ChatGPT adaptada para adolescentes de entre 13 y 17 años, con el objetivo de ofrecer un uso más adecuado a su edad y reforzar las medidas de seguridad. La compañía viene desarrollando este sistema mediante controles parentales, protecciones específicas y tecnología de predicción de edad.

Cómo es el ChatGPT adaptado para adolescentes de entre 13 y 17 años

La modalidad mantiene las capacidades generales de ChatGPT, pero incorpora mayores restricciones frente a determinados contenidos. Entre las protecciones se encuentra la reducción de material gráfico, desafíos virales, roleplay sexual, romántico o violento y contenidos vinculados con ideales extremos de belleza. Estas medidas se aplican de manera predeterminada a las cuentas identificadas como pertenecientes a adolescentes.

Los controles parentales permiten establecer horarios de uso y administrar determinadas funciones de la cuenta del adolescente.

Uno de los principales cambios está relacionado con los controles parentales. Los padres, madres o tutores pueden vincular su cuenta con la del adolescente y administrar determinadas configuraciones, como el modo de voz, la generación de imágenes, la memoria, el uso de datos para mejorar los modelos y el modo de estudio. También pueden establecer “horas de silencio”, durante las cuales ChatGPT no puede utilizarse desde la cuenta vinculada.

Los controles no permiten que los adultos accedan a las conversaciones de los adolescentes ni ofrecen un sistema de monitoreo en tiempo real. Sin embargo, OpenAI puede enviar notificaciones de seguridad en situaciones limitadas, por ejemplo, cuando sus sistemas detectan señales relacionadas con autolesiones o determinados comportamientos violentos. La empresa asegura que en esos casos solo comparte la información necesaria para contribuir a la seguridad del joven.

Las cuentas identificadas como pertenecientes a menores de 18 años reciben protecciones adicionales frente a contenidos sensibles.

Además, OpenAI incorporó herramientas orientadas al aprendizaje, entre ellas el Modo de estudio, que busca acompañar a los estudiantes mediante explicaciones y preguntas guiadas en lugar de limitarse a entregar respuestas. Los controles parentales también permiten establecer este modo como opción predeterminada para las nuevas conversaciones del adolescente.

La compañía sostiene que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para adaptar el funcionamiento de la inteligencia artificial a las distintas edades. Cuando ChatGPT identifica que el titular de una cuenta ya tiene 18 años, las protecciones específicas para adolescentes se eliminan y la cuenta pasa a la experiencia correspondiente a adultos.