Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos para acompañar la demanda generada por la Copa Mundial de Fútbol. La compañía incorporará rutas directas hacia las ciudades estadounidenses de Kansas y Dallas, ampliando su conectividad internacional durante el evento deportivo.

Además, la aerolínea sumará un vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar a partir del 5 de junio. Este servicio tendrá una frecuencia de dos vuelos semanales, programados para los viernes y domingos, y será operado con aviones Airbus A330.

Lo particular de esta nueva ruta es que, una vez finalizada la competencia mundialista, se mantendrá como una conexión regular, fortaleciendo la oferta internacional desde el interior del país y brindando mayor accesibilidad a los pasajeros cordobeses.

En cuanto a la programación habitual, Aerolíneas Argentinas mantendrá su operación entre Ezeiza y Miami con 18 frecuencias semanales, que incluyen hasta tres vuelos diarios en modalidades diurna y nocturna, consolidando así una amplia oferta para el mercado estadounidense.

Nuevos vuelos directos de Aerolíneas Argentinas a EE.UU. por la Copa Mundial

Todos los billetes para estos vuelos especiales y regulares estarán disponibles para su compra a través del sitio oficial de la aerolínea (www.aerolineas.com.ar) y mediante agencias de viajes autorizadas.

Desde la empresa estatal destacaron que “una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión”.