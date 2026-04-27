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Escapadas para fin de semana largo

Fin de semana largo: viajes completos por menos de $300 mil para salir de la rutina sin romper el bolsillo

Con paquetes turísticos por menos de $300 mil, opciones en Villa Carlos Paz, San Bernardo y Villa Giardino ofrecen transporte, alojamiento y comidas para disfrutar el feriado sin gastar de más.

Por Esteban Ramírez

Periodista, redactor, editor, community manager, fotógrafo
Lunes, 27 de abril de 2026 a las 09:44
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Paquetes accesibles para escapadas del Día del Trabajador en Argentina

El próximo fin de semana largo por el Día del Trabajador, que se celebra el 1º de mayo, representa una oportunidad ideal para quienes desean salir de la rutina y aprovechar unos días de descanso sin gastar demasiado. Hay varias empresas que proponen paquetes turísticos accesibles que incluyen transporte, alojamiento y distintas opciones gastronómicas, pensados para quienes se encuentran en Buenos Aires.

Entre las alternativas más destacadas se encuentran viajes a destinos tradicionales dentro de Argentina, con precios que no superan los $300 mil. Las propuestas incluyen visitas a Villa Carlos Paz, San Bernardo y Villa Giardino, ofreciendo servicios organizados para facilitar la experiencia durante el feriado extendido.

El típico destino cordobés

Villa Carlos Paz: Este clásico destino cordobés invita a disfrutar de sus paisajes serranos, lagos y circuitos turísticos característicos, como la costanera del lago San Roque y los recorridos por las sierras. Además de sus atractivos naturales, la ciudad ofrece gastronomía regional, ferias y espacios al aire libre para quienes buscan combinar descanso y actividades.

Los paquetes para Villa Carlos Paz incluyen:

  • Circuito N.º 1: $238.440 al contado, con desayuno incluido.
  • Circuito N.º 2: $281.680 al contado, que suma pensión completa durante la estadía.
  • Circuito N.º 3: $320.940, que supera los $300 mil, e incorpora pensión completa y un recorrido panorámico por Alta Gracia, Dique Los Molinos y Villa General Belgrano.

Fuera de temporada de verano

San Bernardo: A pesar de estar fuera de la temporada veraniega, esta ciudad costera mantiene su encanto para quienes prefieren una escapada cerca del mar. Sus playas, el muelle y las avenidas comerciales ofrecen un ambiente tranquilo, ideal para descansar unos días sin desplazamientos largos desde Buenos Aires.

Los paquetes para San Bernardo contemplan:

  • Circuito N.º 1: $177.480 al contado, con desayuno incluido.
  • Circuito N.º 2: $245.580 al contado, que ofrece pensión completa y una merienda con infusión y acompañamiento.

El valle de Punilla otro encanto cordobés

Villa Giardino: Situada en el Valle de Punilla, esta localidad cordobesa es una opción para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Sus paisajes serranos, senderos y miradores, junto con la gastronomía regional, hacen de este destino una propuesta atractiva para el turismo relajado.

Las opciones para Villa Giardino son:

  • Circuito N.º 1: $295.840 al contado, con pensión completa.
  • Circuito N.º 2: $318.140 al contado, que añade visitas a La Cumbre y Los Cocos.

 

Paquetes accesibles para escapadas del Día del Trabajador en Argentina

Estas alternativas permiten disfrutar del feriado extendido del 1º de mayo con comodidad y sin que el presupuesto se dispare, facilitando el descanso y la desconexión en destinos cercanos a Buenos Aires.

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