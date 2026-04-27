El próximo fin de semana largo por el Día del Trabajador, que se celebra el 1º de mayo, representa una oportunidad ideal para quienes desean salir de la rutina y aprovechar unos días de descanso sin gastar demasiado. Hay varias empresas que proponen paquetes turísticos accesibles que incluyen transporte, alojamiento y distintas opciones gastronómicas, pensados para quienes se encuentran en Buenos Aires.

Entre las alternativas más destacadas se encuentran viajes a destinos tradicionales dentro de Argentina, con precios que no superan los $300 mil. Las propuestas incluyen visitas a Villa Carlos Paz, San Bernardo y Villa Giardino, ofreciendo servicios organizados para facilitar la experiencia durante el feriado extendido.

El típico destino cordobés

Villa Carlos Paz: Este clásico destino cordobés invita a disfrutar de sus paisajes serranos, lagos y circuitos turísticos característicos, como la costanera del lago San Roque y los recorridos por las sierras. Además de sus atractivos naturales, la ciudad ofrece gastronomía regional, ferias y espacios al aire libre para quienes buscan combinar descanso y actividades.

Los paquetes para Villa Carlos Paz incluyen:

Circuito N.º 1: $238.440 al contado, con desayuno incluido.

Circuito N.º 2: $281.680 al contado, que suma pensión completa durante la estadía.

Circuito N.º 3: $320.940, que supera los $300 mil, e incorpora pensión completa y un recorrido panorámico por Alta Gracia, Dique Los Molinos y Villa General Belgrano.

Fuera de temporada de verano

San Bernardo: A pesar de estar fuera de la temporada veraniega, esta ciudad costera mantiene su encanto para quienes prefieren una escapada cerca del mar. Sus playas, el muelle y las avenidas comerciales ofrecen un ambiente tranquilo, ideal para descansar unos días sin desplazamientos largos desde Buenos Aires.

Los paquetes para San Bernardo contemplan:

Circuito N.º 1: $177.480 al contado, con desayuno incluido.

Circuito N.º 2: $245.580 al contado, que ofrece pensión completa y una merienda con infusión y acompañamiento.

El valle de Punilla otro encanto cordobés

Villa Giardino: Situada en el Valle de Punilla, esta localidad cordobesa es una opción para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Sus paisajes serranos, senderos y miradores, junto con la gastronomía regional, hacen de este destino una propuesta atractiva para el turismo relajado.

Las opciones para Villa Giardino son:

Circuito N.º 1: $295.840 al contado, con pensión completa.

Circuito N.º 2: $318.140 al contado, que añade visitas a La Cumbre y Los Cocos.

Paquetes accesibles para escapadas del Día del Trabajador en Argentina

Estas alternativas permiten disfrutar del feriado extendido del 1º de mayo con comodidad y sin que el presupuesto se dispare, facilitando el descanso y la desconexión en destinos cercanos a Buenos Aires.