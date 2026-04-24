Un cambio brusco que ya se empieza a sentir

El clima en Neuquén empieza a girar hacia un escenario más frío y ventoso de cara al fin de semana. Las previsiones indican que las condiciones van a modificarse de manera progresiva, con un avance del aire frío que se hará cada vez más notorio con el correr de las horas.

Este viernes marca el inicio de ese cambio. El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante gran parte del día y la temperatura alcanzará valores moderados, aunque lejos de lo que se venía registrando en jornadas anteriores. El viento, proveniente del sudoeste, comenzará a hacerse sentir con intensidad.

Hacia la noche, el descenso térmico será más evidente. La temperatura caerá de forma pronunciada y se ubicará cerca de los 2 °C, mientras el viento seguirá presente con ráfagas sostenidas que mantendrán la sensación de frío.

Un sábado engañoso: mejora el cielo, pero no el viento

El sábado traerá una postal distinta en cuanto a la nubosidad. Se espera un cielo más despejado durante el día, lo que podría dar una sensación momentánea de mejora en las condiciones generales.

Sin embargo, esa mejora será parcial. El viento no dará tregua y continuará soplando con fuerza, con velocidades sostenidas que se mantendrán durante toda la jornada.

El dato más relevante llegará hacia la noche, cuando las ráfagas aumenten considerablemente y puedan alcanzar picos cercanos a los 70 km/h. En ese contexto, la temperatura mínima rondará los 3 °C, en un ambiente marcado por el movimiento constante del aire.

Domingo bajo cero: el punto más frío del fin de semana

El cierre del fin de semana será el momento más frío. Durante el día, el cielo se presentará mayormente despejado y la temperatura máxima será más baja que en jornadas anteriores.

Pero el cambio más significativo llegará hacia la noche. Las condiciones se endurecerán con un descenso térmico que llevará la mínima a valores bajo cero, en torno a los -2 °C.

Además, el viento cambiará de dirección y soplará desde el sudeste, manteniendo una intensidad moderada. La combinación de estos factores configurará un escenario plenamente invernal para el final del domingo.

Este viernes comienza la transición hacia un escenario más invernal. Durante el día, el cielo se presentará mayormente cubierto, con una temperatura máxima de 19 °C y vientos del sudoeste que alcanzarán los 34 km/h, con ráfagas de hasta 39 km/h. Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, aunque la temperatura descenderá a los 2 °C, con vientos sostenidos y ráfagas cercanas a los 38 km/h.