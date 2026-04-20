Mayo se perfila como un mes clave para el turismo interno, con dos fines de semana largos que renuevan las expectativas del sector en una etapa tradicionalmente marcada por la baja demanda. Las fechas del Día del Trabajador y el Día de la Revolución de Mayo ofrecerán dos oportunidades concretas para viajar y descansar, generando movimiento económico en distintos destinos del país, especialmente en regiones como la Patagonia.

El primer fin de semana largo se extenderá del viernes 1 al domingo 3 de mayo, en el marco del Día del Trabajador. En tanto, el segundo llegará hacia el cierre del mes, del sábado 23 al lunes 25, con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Desde el sector turístico destacan que estas fechas funcionan como una herramienta clave para sostener la actividad antes del inicio de la temporada invernal, permitiendo a prestadores, hoteleros y gastronómicos mantener el flujo de visitantes.

Además, la disposición del calendario 2026 favorece la planificación de escapadas de corta duración, lo que impulsa el turismo de cercanía y fortalece los destinos ya consolidados.

En este contexto, mayo aparece como una oportunidad estratégica tanto para quienes buscan un descanso como para un sector que apuesta a sostener su actividad durante los meses previos al invierno.