El fin de semana de Carnaval, del 13 al 15 de febrero, Bariloche volverá a ser escenario de encuentro entre vecinos, turistas y productores. La Expo Rural 2026 llega con una propuesta que combina lo mejor del campo y la ciudad, mostrando el potencial productivo, cultural y turístico de Río Negro. Tendrá actividades tradicionales como exhibiciones de esquila y acondicionamiento de lana, aparte campero, doma racional y destrezas criollas; pero además durante las tres jornadas, ofrecerá espacios para jugar, aprender y meterse de lleno en el mundo del campo.

Uno de los espacios más esperados será la Feria Punto Río Negro, donde emprendedores y elaboradores de toda la provincia exhibirán y comercializarán sus productos. Ingrediente Sur, Valkyria, Pudu Blends, Nontue, Único Vermut, Piuke Vermut, Río Azul Dulcería, Pura Frutta & Fruch, Raku Infusiones, Virando por Avante Gin, Las Cumbres Chocolates y Toco Madera son solo algunas de las marcas que pondrán sabor y color a la feria.

La feria no solo permitirá probar y comprar, sino también dialogar con los creadores, conocer procesos de elaboración y descubrir el valor agregado que distingue a la producción regional. La experiencia se convierte así en un viaje sensorial y cultural que conecta al público con la identidad rionegrina. La Expo también contará con la presencia de productores y emprendimientos de distintos puntos del territorio, todos ellos reflejan la diversidad de la matriz productiva provincial, con el respaldo del Departamento de Emprendimientos y Pymes del Municipio de Bariloche.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro acompaña la realización del evento, impulsando la participación de cabañas, productores y emprendimientos como parte de una política de fortalecimiento del entramado rural. Las exposiciones rurales son vistas como espacios estratégicos para visibilizar el trabajo del sector, promover la mejora genética y abrir nuevas oportunidades comerciales.

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) desplegará una propuesta interactiva con juegos, merchandising y experiencias que invitan a recorrer la provincia a través de sus paisajes, gastronomía y actividades. Una activación que promete gran convocatoria y que suma al atractivo turístico de la Expo.

El tradicional Mercado Artesanal pondrá en valor el trabajo manual y los oficios patagónicos, sumando textura y color a un evento que combina producción, turismo y comunidad.

Las entradas ya están disponibles online en exporuralbariloche.com.ar, con toda la información sobre valores, accesos y programación. Además, las novedades se actualizan en la cuenta oficial de Instagram @exporural.bariloche.