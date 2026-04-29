El próximo viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, se realizará la XXVII Peregrinación Diocesana al Santuario de San José, en Colonia San José. Se espera una importante convocatoria de peregrinos que llegarán en grupos desde distintas zonas de la provincia y del país para participar de esta tradicional celebración.

El anuncio oficial se llevó a cabo en la Secretaría de Turismo, con la presencia del titular del área, Saúl Echeveste, y la hermana María Ester Cortabarría, responsable del Santuario, quienes brindaron detalles organizativos sobre el evento.

Saúl Echeveste destacó que esta peregrinación representa "un encuentro que reúne la fe, el esfuerzo y la identidad" y remarcó que es "un evento profundamente religioso, espiritual, porque la gente peregrina hacia el lugar para agradecer, para pedir o para cumplir alguna promesa". Además, señaló su valor cultural y turístico, ya que permite disfrutar de diversas expresiones artísticas y pone en valor el patrimonio religioso y cultural de la provincia.

Asimismo, Echeveste resaltó la coincidencia con el Día del Trabajador, señalando que la jornada es "una oportunidad para honrar a quienes todos los días a través del trabajo, construyen identidad y dignidad por sobre todas las cosas" e invitó a la comunidad pampeana a acercarse a la Colonia San José para participar.

Por su parte, la hermana María Ester recordó que esta peregrinación tiene una larga tradición como evento diocesano que surgió para pedir por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, ya que en este lugar se formaron numerosos sacerdotes y religiosas en los primeros años de San José.

El programa de turismo religioso para este fin de semana largo

El programa del día incluye actividades desde la mañana, comenzando con visitas a las ermitas y la carpintería de San José, seguidas por una caminata a las 11 hasta la Virgen de La Pampa y las cruces históricas del pueblo. A las 11:30 se realizarán bautismos y a las 12 se llevará a cabo el Ángelus en la ermita de Schoenstat.

En relación a la importancia espiritual del encuentro, la hermana María Ester citó al cardenal Polier: "Todos y cada uno como puedan y hasta donde puedan, pero la alegría del reencontrarnos, de ir a su casa, de ir a pedirle... El primer año tienen que ser pedigüeños con San José, que está ahí con las manos llenas de gracia para derramar entre sus peregrinos y también para agradecer, o para pedir perdón, uno en su corazón sabe lo que más necesita".

Peregrinación al Santuario de San José: programación y detalles para el 1° de mayo

Por la tarde, la jornada continuará con la presentación del Coro Médanos y Luna de Alberto Carpio a las 14:00, seguida por una procesión a las 15:30 y la misa presidida por el obispo Luis Martín a las 16:00. La celebración cerrará con un espectáculo de folclore y danzas a las 17:30.

Durante todo el día estarán disponibles puestos de venta de comidas para los asistentes, que podrán disfrutar de una jornada que combina fe, cultura y turismo en un evento de gran arraigo en la provincia.