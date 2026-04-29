San Fernando del Valle de Catamarca se prepara para un intenso fin de semana largo desde el viernes 1 hasta el domingo 3 de mayo, con una programación variada que combina gastronomía tradicional, propuestas culturales, turismo arqueológico y actividades al aire libre.

Uno de los eventos destacados será la cuarta edición del Tradicional Locro de Achalay, que tendrá lugar el 1° de mayo en Casa de la Puna, en conmemoración del Día del Trabajador. Esta jornada contará con la participación de artistas como Cololo Macedo, Fede Miranda y Carlos Tapia, además del Ballet Danzares y música a cargo de un DJ en vivo. Los asistentes podrán acceder a sorteos y juegos, con entradas anticipadas a un costo de $5.000.

Durante el sábado 2 y domingo 3, Casa de la Puna mantendrá su oferta gastronómica con platos típicos como parrilladas y empanadas al horno de barro, acompañados por presentaciones musicales, entre ellas la actuación de Gustito Santiagueño. Además, el sábado por la noche se realizará una exclusiva experiencia de astroturismo llamada “Noche de Luna Llena”, donde los participantes podrán observar la luna con telescopios profesionales, practicar astrofotografía y explorar constelaciones guiados por el especialista Nahuel Rigotti.

Una agenda cargada para todos los gustos

El sitio arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada abrirá sus puertas el sábado y domingo para visitas guiadas a las ruinas de la Cultura La Aguada, con recorridos en diversos horarios. Paralelamente, La Torradería ofrecerá una propuesta gastronómica y comercial con degustación y venta de productos regionales, destacando especialidades elaboradas con algarroba, mistol y chañar.

La agenda cultural incluirá eventos artísticos para todos los públicos. El sábado, el ballet Takiri se presentará en el Teatro Urbano Girardi, mientras que Casa Caravati será el escenario para celebrar el Día Internacional del Jazz con shows en vivo, charlas, diseño gráfico y sesiones de vinilos.

Catamarca celebra un fin de semana largo con locro, música y turismo activo

Para quienes prefieren las actividades deportivas y recreativas, el Dique El Jumeal ofrecerá opciones como kayak, hidropedales, trekking, escalada, rappel y tirolesa. Además, estarán disponibles circuitos de senderismo, ecoturismo en La Quebrada, recorridos urbanos guiados y el tradicional Bus Turístico, ampliando las posibilidades para conocer la ciudad y sus alrededores.

Los organizadores y prestadores turísticos recomiendan a los interesados en participar de las distintas actividades durante el fin de semana largo en Catamarca consultar los canales oficiales de contacto para obtener información actualizada y detalles sobre cada propuesta.