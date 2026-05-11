Después de estar fuera de servicio durante casi un mes, el Tren de la Costa volvió a operar con todos sus servicios habituales, restableciendo el recorrido completo en el corredor norte del conurbano bonaerense.

La interrupción comenzó el 13 de abril y se prolongó por 24 días debido a trabajos vinculados con una obra hidráulica en San Isidro, específicamente la construcción del aliviador pluvial de la cuenca Alto Perú. Estas obras se realizaron sobre el tendido ferroviario en el paso a nivel de la calle 33 Orientales, lo que obligó a suspender la circulación del tren en ese tramo.

Los turistas que vayan al Delta del Tigre ya cuentan de nuevo con el Tren de la Costa

Esta línea, una de las más utilizadas tanto por residentes que viajan diariamente como por turistas que visitan la zona cercana al Río de la Plata, conecta la estación Avenida Maipú en Vicente López hasta la estación Delta, en el partido de Tigre, con paradas en Borges, Libertador, Anchorena, San Isidro R, Punta Chica, Marina Nueva, San Fernando R y Canal San Fernando.

El Tren de la Costa reanudó su servicio completo luego de la suspensión

Con la finalización de los trabajos, las formaciones recuperaron la circulación completa, permitiendo nuevamente el traslado fluido entre todas las estaciones del corredor norte.

En cuanto a la tarifa, el valor del boleto se mantiene congelado desde septiembre de 2024. Los usuarios que utilizan la tarjeta SUBE no registrada deben abonar el doble de la tarifa correspondiente a cada sección, mientras que quienes acceden a la Tarifa Social Federal cuentan con un descuento del 55 % en el costo del pasaje.