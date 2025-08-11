Robo armado en el Conurbano bonaerense: apuntaron a chicos de 12 años

Un hecho de inseguridad ocurrió el domingo, a plena luz del día, en Bernal, partido bonaerense de Quilmes, cuando una familia fue a buscar a su hijo que salía de una pijamada y fue sorprendido por delincuentes armados que robaron su auto.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se produjo cuando el padre de uno de los menores estacionó su vehículo frente a una casa para retirar a su hijo. En ese momento, una camioneta se detuvo enfrente y de ella descendieron al menos dos ladrones armados.

Testimonio de una madre

Constanza, madre del niño que celebraba su cumpleaños, relató el momento a medios locales:

"Estábamos en una mañana tranquila. Pensamos que el auto de enfrente venía a retirar una torta de una vecina. Cuando el propietario destrabó para subir al nene y las guitarras, porque tienen una banda, salieron los delincuentes".

La mujer destacó que no hubo lesiones y que nadie opuso resistencia:

"El nene ya se había llegado a subir, pero la mamá lo sacó rápido".

Investigación y búsqueda de los responsables

El vehículo robado aún no fue recuperado, aunque la Policía halló la camioneta en la que se trasladaban los asaltantes. La investigación está a cargo de la comisaría local, que trabaja con las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los sospechosos.