Colonia del Sacramento dejó de ser solo una opción clásica para escapadas y se consolidó como un destino turístico más competitivo que Buenos Aires para quienes buscan viajar cerca de casa. Un reciente estudio privado mostró que esta ciudad uruguaya presenta precios más bajos en rubros clave como hotelería, gastronomía y alquiler de vehículos frente a zonas porteñas muy concurridas, como Palermo Soho y Palermo Hollywood.

El análisis fue realizado por PwC Uruguay, a pedido de la Asociación Turística del Departamento de Colonia (ATDC). Para la comparación, se consideró una canasta de servicios turísticos, incluyendo alojamientos, restaurantes, supermercados y otros servicios, con datos obtenidos durante el último fin de semana a través de plataformas como Booking, Pedidos Ya y sitios web comerciales.

Colonia del Sacramento, destino más económico que Buenos Aires para turistas argentinos

Alojamiento y gastronomía más baratos cruzando el Río de la Plata

Uno de los datos más reveladores es el costo del alojamiento. Una estadía de dos noches para dos personas en un hotel cuatro estrellas en Colonia tiene un precio promedio de USD 219,3. En cambio, una experiencia similar en Palermo cuesta alrededor de USD 383,2, lo que representa que Colonia es un 43% más económico que Buenos Aires. Esta diferencia puede aumentar hasta un 48% si se aplican los beneficios fiscales para turistas extranjeros.

La brecha de precios también se refleja en la gastronomía. Una comida completa en un restaurante de Colonia cuesta en promedio USD 32,8, mientras que en Buenos Aires el ticket promedio sube a USD 51,6. Además, Uruguay mantiene incentivos fiscales para el turismo internacional, como la devolución total del IVA en restaurantes y alquiler de autos para quienes pagan con tarjetas emitidas en el exterior.

Con estos beneficios, el informe destaca que comer en Colonia puede resultar hasta un 48% más barato que hacerlo en Buenos Aires. En cuanto al alquiler de vehículos, el costo final en Colonia es aproximadamente un 10% inferior al de la capital argentina.

Si bien Buenos Aires aún conserva precios más bajos en algunos sectores, como supermercados y transporte público urbano, el estudio concluye que la experiencia turística integral favorece a Colonia del Sacramento en términos de costo-beneficio.

Para la comparación, se seleccionaron hoteles ubicados a menos de tres kilómetros del centro histórico de Colonia, frente a alojamientos en Palermo Soho y Palermo Hollywood. También se consideraron supermercados uruguayos como Dorado y TATA, versus cadenas argentinas como Coto y Carrefour.