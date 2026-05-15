Chile se posiciona como uno de los destinos de esquí más destacados de Latinoamérica, y para las vacaciones de invierno 2026, Ski Portillo se presenta con promociones especiales destinadas a familias con niños.

Este centro de esquí legendario, reconocido por su icónico hotel amarillo ubicado a orillas de la Laguna del Inca, comenzará su temporada el 20 de junio y la extenderá hasta fines de septiembre, ofreciendo una experiencia única para quienes busquen combinar deporte y descanso.

Desde los famosos Ski Week hasta escapadas cortas

Desde Argentina, se comercializa paquetes para disfrutar de Ski Portillo durante las vacaciones de invierno. Las opciones incluyen la modalidad Ski Week, que abarca una semana completa de sábado a sábado, y escapadas más cortas de 3 o 4 noches conocidas como Mini Week.

Ski Portillo es un resort boutique situado a 164 km de Santiago de Chile, sobre el Paso Los Libertadores y frente a la Laguna del Inca. Su operación integrada entre hotelería y actividades de montaña permite a los huéspedes esquiar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, disfrutando de una propuesta exclusiva con alojamiento en régimen de pensión completa.

El complejo tiene capacidad para 450 huéspedes y ofrece acceso directo a las pistas bajo el concepto ski in-ski out, con 14 medios de elevación, más de 30 pistas y 500 hectáreas esquiables. La oferta es apta para esquiadores de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados.

Un aspecto destacado de Ski Portillo es su enfoque familiar. El resort incluye escuela de esquí para niños desde temprana edad, guardería sin costo adicional, y espacios recreativos con actividades après-ski como piscina climatizada, gimnasio, yoga, cine y salas de juegos.

Además, para la temporada 2026, el complejo remodeló las cabañas anexas al hotel y renovó el sector Octógono, diseñado para grupos y familias que prefieren habitaciones compartidas, ampliando así las opciones de alojamiento para diferentes necesidades.

Las promociones para estas vacaciones de invierno contemplan un servicio all inclusive que combina esquí, alojamiento y actividades de relax, consolidando a Ski Portillo como una opción ideal para quienes buscan unas vacaciones completas en un entorno natural privilegiado.