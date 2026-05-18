Una nueva tendencia que promueve la desconexión y la contemplación al final del día, llamada 'dusking', está ganando popularidad a nivel mundial. Esta práctica consiste en salir al exterior durante la puesta de sol para admirar cómo el cielo cambia de color y el entorno se calma, sin la interferencia de dispositivos electrónicos ni la presión de la productividad.

Originada en los Países Bajos y algunas zonas de África, 'dusking' invita a las personas a reconectar con la naturaleza y a disminuir su ritmo diario, frente a la constante demanda de estar siempre activos. La sencillez de esta experiencia es su mayor atractivo: observar el ocaso con atención plena y sin distracciones.

La tendencia 'dusking' conquista el mundo con los mejores destinos para ver el atardecer

La tendencia global de ver puestas de sol

Recientemente, se publicó un Índice global de dusking, un estudio que combina factores científicos y sociales para identificar los lugares donde las puestas de sol resultan más espectaculares y deseadas por los viajeros. Para ello, evaluaron la calidad atmosférica, el interés digital en Google Trends, la popularidad en redes sociales como TikTok e Instagram, y el flujo real de turistas.

Entre los destinos destacados, Santorini, Grecia, lidera por su combinación de cielos despejados y fuerte presencia en redes sociales. Miles de turistas visitan anualmente su icónica caldera para contemplar cómo las casas blancas se iluminan con tonos cálidos al caer el sol. El estudio señala que su encanto radica tanto en las condiciones naturales como en su energía magnética.

Bali, Indonesia, conocida como la Isla de los Dioses, sobresale por su impacto viral en internet, especialmente con el término 'Bali golden hour'. Aunque sus condiciones atmosféricas son moderadas, la isla ofrece puestas de sol memorables que se disfrutan mejor alejándose de las zonas más concurridas, buscando playas de arena volcánica o miradores en la selva para observar el sol hundirse en el océano Índico.

En España, Tenerife destaca por sus cielos muy despejados y la geometría solar ideal para atardeceres únicos. El Teide es el lugar preferido para experimentar uno de los ocaso más tranquilos y profundos, lejos del bullicio turístico.

La Costa Amalfitana en Italia también figura entre los favoritos, gracias a su alta puntuación en calidad atmosférica, popularidad digital y atractivo turístico. Ver cómo el sol se oculta sobre el mar Tirreno, con limoneros y acantilados teñidos de tonos albaricoque, es considerado uno de los momentos más románticos del planeta.

Finalmente, las Maldivas cierran el top cinco, con una enorme presencia en redes sociales que supera ampliamente su puntuación en calidad atmosférica. Acumulan cerca de 400 millones de visualizaciones en TikTok y más de 750 mil publicaciones en Instagram relacionadas con sus atardeceres, consolidando su atractivo cultural y visual.

El índice global de dusking revela cómo la combinación de ciencia y cultura digital redefine la forma en que valoramos y buscamos experiencias naturales, incentivando a las personas a pausar y disfrutar del espectáculo diario que ofrece el sol al despedirse.