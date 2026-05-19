Valle Nevado, uno de los centros de ski más importantes de Sudamérica, anunció su calendario para la temporada de invierno 2026, que comenzará el 19 de junio y se extenderá hasta el 4 de octubre, dependiendo de las condiciones climáticas. El resort se prepara para recibir a turistas argentinos con varias mejoras y una novedad destacada: la inauguración de Aconcagua Ski Residences.

Dominique Rudloff, Gerente General de Valle Nevado, destacó que “Valle Nevado tiene un gran atractivo para los argentinos ya que al hospedarse en cualquiera de nuestros hoteles la estadía incluye el pase a los medios de elevación. Además contamos con media pensión -desayuno y cena-, entonces la experiencia funciona casi como un all inclusive, ideal para escapadas en familia, en pareja o con amigos”.

Valle Nevado anuncia temporada de invierno 2026 con nuevas residencias y ticket interconectado

Este año se suma la apertura de Aconcagua Ski Residences, un complejo de 39 residencias privadas diseñadas para quienes buscan una estadía más flexible y personalizada en la montaña. Cada unidad, con capacidad para entre dos y siete personas, ofrece cocina equipada y espacios amplios, además de acceso a servicios del resort como spa, piscina climatizada, gimnasio y un servicio de concierge permanente.

La inauguración, prevista para el inicio de la temporada, contará con departamentos premium de entre 55 y 100 metros cuadrados que incluyen servicio de hotelería, concierge 24 horas, ski room con atención personalizada, transporte exclusivo dentro del centro y sesiones guiadas de esquí. También está disponible la opción de contar con un chef privado en la cocina del departamento.

Nuevos productos turísticos para turistas exigentes

Este nuevo producto ha generado gran interés, especialmente entre turistas extranjeros que eligen la Cordillera de los Andes como destino durante el verano del hemisferio norte. Rudloff señaló que “las reservas hoteleras han aumentado cerca de un 30% respecto de 2025 y hemos visto una tendencia positiva con este nuevo producto que amplía en un 20% la capacidad hotelera del centro”.

Otra novedad importante para los visitantes de los tres hoteles y del condominio premium de Valle Nevado (Tres Puntas, Puerta del Sol, Valle Nevado y Aconcagua Ski Residence) es el ticket interconectado, que permite el acceso libre entre Valle Nevado y el cercano centro de ski La Parva. Esta integración posibilita esquiar en ambas montañas con un único pase o pase de temporada, ampliando el terreno esquiable a más de 1.700 hectáreas, 87 pistas y 30 andariveles.

Para la temporada 2026, el resort también implementará mejoras operativas y ofrecerá una programación con semanas temáticas para familias, eventos gastronómicos y propuestas de bienestar, cuyo calendario completo se dará a conocer antes del comienzo de la temporada.

La operación de los andariveles está prevista diariamente de 9:00 a 17:00 horas, siempre sujeta a las condiciones climáticas. Las reservas y paquetes de temporada ya están disponibles en el sitio oficial www.vallenevado.com, donde también se puede acceder a la tarifa de pre-opening para Aconcagua Ski Residences, que estará vigente hasta el 15 de junio.

Con estas novedades, Valle Nevado reafirma su liderazgo como el centro de ski con mayor dominio esquiable de Latinoamérica y se posiciona para recibir a un público cada vez más diverso y exigente en la temporada 2026.