El centro de esquí Cerro Bayo en Villa La Angostura, puso en marcha la temporada de invierno 2026 con importantes inversiones en infraestructura, mejoras operativas y el lanzamiento de la preventa de pases, clases y alquiler de equipos. El complejo busca consolidarse una vez más como uno de los destinos de nieve más elegidos de la Patagonia y potenciar la actividad turística en toda la provincia.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacaron que el inicio de la temporada forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer el turismo de nieve y ampliar la oferta de servicios en destinos cordilleranos. En ese marco, remarcaron el trabajo conjunto entre el sector público y privado para mejorar la infraestructura, la conectividad y las experiencias para visitantes nacionales e internacionales.

La incorporación de una nueva telesilla y nieve artificial fortalece la oferta turística de Cerro Bayo.

Entre las principales novedades para este invierno, Cerro Bayo incorporó una nueva telesilla cuádruple, sumó modernas máquinas pisanieves y avanzó en la ampliación del sistema de nieve artificial hasta la base de la montaña. Las mejoras permitirán garantizar mejores condiciones en las pistas durante toda la temporada y optimizar la experiencia de quienes visiten el centro de esquí.

El calendario oficial estará dividido en cuatro etapas: temporada baja, media, especial y alta. La temporada alta se extenderá del 8 de julio al 1 de agosto, coincidiendo con el receso invernal y el mayor movimiento turístico en la región. Además, el esquema tarifario contempla diferentes opciones de pases diarios, medios días y paquetes flexibles para varios días consecutivos o alternados.

La montaña neuquina se prepara para recibir miles de visitantes durante el invierno 2026.

Los valores para adultos oscilarán entre 111.400 pesos en temporada baja y 136.500 pesos en temporada alta, mientras que para menores los precios irán desde 87.100 hasta 106.800 pesos. También continuarán vigentes los descuentos para residentes patagónicos y promociones de financiación para compras anticipadas.

La propuesta turística se complementa con una escuela de esquí y snowboard integrada por más de 90 instructores, alquiler de equipamiento y una amplia oferta gastronómica distribuida en distintos sectores de la montaña. Los paradores de altura, con vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi y la cordillera, volverán a ser uno de los grandes atractivos de la temporada.

Con una creciente expectativa por la llegada de turistas, la apertura de Cerro Bayo marca el inicio de uno de los períodos más importantes para la economía regional y reafirma el posicionamiento de Neuquén como uno de los principales destinos invernales del país.