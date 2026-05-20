El 51° Congreso de Agentes de Viajes organizado por Faevyt se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo en Mendoza, convirtiendo a la ciudad en el centro del debate sobre el futuro del sector. En este evento, la especialista en liderazgo Natalia De Vita pondrá el foco en un aspecto clave para las agencias de viajes: cómo sostener resultados sin que el desgaste operativo afecte a sus equipos.

El sector enfrenta no solo la competencia en ventas, sino también la presión de mantener equipos que soportan ritmos intensos y altos niveles de exigencia. Frente a esta realidad, Faevyt plantea un tema que suele quedar relegado: la necesidad de liderar con una gestión que evite el agotamiento y preserve la calidad del trabajo y el clima interno.

El arte de entrenar la fuerza vital

Con una amplia trayectoria en Capital Humano, Natalia De Vita ha desarrollado un enfoque que combina estrategia, autoconocimiento y gestión emocional. En su presentación, propondrá repensar la relación entre bienestar y resultados, subrayando que “hoy el gran error es pensar que el bienestar y los resultados compiten. En realidad, se potencian”.

La especialista advierte que un equipo agotado puede mantener el rendimiento solo temporalmente, pero a largo plazo no es sostenible. Por eso, introduce la gestión de la energía, tanto propia como del equipo, como una variable estratégica para la toma de decisiones y la mejora del desempeño.

Natalia De Vita destacará cómo sostener resultados sin agotar a los equipos en un sector con alta presión operativa.

Además de liderazgo, el congreso incluye temas como estrategia comercial, economía, inteligencia artificial y transformación digital, consolidando un espacio integral para la actualización de profesionales del turismo. Según Andrés Deyá, presidente de Faevyt, el liderazgo es un eje transversal que dialoga con todos los demás: “Ya no alcanza con definir estrategias o incorporar tecnología: el desafío pasa por cómo se ejecuta el trabajo en equipos cada vez más exigidos”.

En definitiva, la presencia de Natalia De Vita en Mendoza pone sobre la mesa una problemática creciente en la industria de los viajes: cómo evitar que la exigencia del negocio desgaste a los equipos y comprometa la calidad del servicio. El congreso se presenta así como una oportunidad para repensar el liderazgo y la gestión en un sector que busca sostener su crecimiento con equilibrio y eficiencia.