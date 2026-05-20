Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), fue reconocido con el premio “Best CEO of the Year” en la categoría Turismo durante la ceremonia de los BizBest CEO Awards 2026-2027 celebrada en Madrid.

Este galardón destaca la gestión de Deyá al frente de las agencias de viajes argentinas y su rol clave en la consolidación internacional de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT). Para el dirigente, este reconocimiento es “un premio al esfuerzo de tres años y medio de gestión, donde logramos internacionalizar la FIT y Faevyt en beneficio de las agencias de viajes”.

Andrés Deyá, premiado como Best CEO of the Year en Turismo por su gestión

Andrés Deyá: CEO del año en el rubro turismo a nivel mundial

De un total de 1.800 preseleccionados, 50 finalistas fueron elegidos para competir en distintas categorías empresariales, y Deyá resultó ganador en Turismo. Este logro representa, según él, “una señal positiva para el posicionamiento internacional del país y del sector turístico privado argentino”.

Durante la gala, Deyá compartió mesa con representantes de diversos países que mostraron interés por la actualidad del turismo argentino y el contexto económico y político del país. En ese marco, resaltó la importancia de que las agencias de viajes argentinas sean reconocidas como profesionales con creciente relevancia internacional.

El premio tuvo gran repercusión en el sector turístico nacional, con mensajes de felicitación de distintos referentes, entre ellos el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quien también destacó el reconocimiento en sus redes sociales.

En sus palabras tras recibir el galardón, Deyá afirmó: “Celebro que el sector se haya alegrado y creo que este premio le hace bien a la industria”, subrayando el impacto positivo que este reconocimiento genera para el turismo argentino.