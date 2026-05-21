Omnibees se posiciona como una plataforma tecnológica líder que ofrece soluciones completas para la industria del turismo, conectando a más de 10.000 hoteles y sumando más de 750 integraciones con un 99% de disponibilidad online. Su ecosistema incluye posadas, cadenas hoteleras, agencias de viaje, tour operadores y empresas TMC, respaldado por un equipo de más de 500 profesionales dedicados a impulsar el éxito de sus clientes.
Gracias a su Channel Manager, Omnibees promete duplicar las ventas de sus usuarios al ampliar los canales de distribución online, facilitando la gestión centralizada de tarifas y acuerdos para el mercado corporativo. Además, la plataforma automatiza de forma segura los procesos de reserva y pago, optimizando la administración con un sitio web moderno y de navegación intuitiva.
Más de 540 agencias de tecnología ya confían en Omnibees para conectar sus operaciones con una red de más de 500 operadores nacionales e internacionales, lo que permite incrementar la exposición y rentabilidad en la gestión hotelera y turística.
La gestión de viajes corporativos maximizando beneficios minimizando costos
La oferta tecnológica de Omnibees está orientada a transformar la gestión de viajes corporativos, reduciendo costos y mejorando la eficiencia. Su solución 100% online organiza los departamentos de reservas, facilita la fidelización de clientes mediante acciones personalizadas y centraliza los pagos digitales para garantizar procesos de alta calidad.
Omnibees cuenta con presencia en varios países, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, México, Portugal y Estados Unidos, y asegura mantener a sus clientes al día con contenidos relevantes sobre turismo y hostelería. Además, ofrece formación especializada a través de Omnibees Academy para profesionales interesados en la distribución hotelera.
Entre sus iniciativas, también destacan datos y curiosidades sobre el turismo mundial, como destinos icónicos en Sudamérica, playas reconocidas internacionalmente, museos históricos y mercados callejeros que reflejan la cultura local, contribuyendo a enriquecer la experiencia turística.
La empresa invita a interesados a contactar a su equipo comercial o de soporte a través de canales digitales y telefónicos, con el objetivo de brindar un servicio personalizado y mantener una comunicación abierta con sus usuarios.