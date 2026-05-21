Omnibees se posiciona como una plataforma tecnológica líder que ofrece soluciones completas para la industria del turismo, conectando a más de 10.000 hoteles y sumando más de 750 integraciones con un 99% de disponibilidad online. Su ecosistema incluye posadas, cadenas hoteleras, agencias de viaje, tour operadores y empresas TMC, respaldado por un equipo de más de 500 profesionales dedicados a impulsar el éxito de sus clientes.

Gracias a su Channel Manager, Omnibees promete duplicar las ventas de sus usuarios al ampliar los canales de distribución online, facilitando la gestión centralizada de tarifas y acuerdos para el mercado corporativo. Además, la plataforma automatiza de forma segura los procesos de reserva y pago, optimizando la administración con un sitio web moderno y de navegación intuitiva.

Omnibees impulsa la transformación digital en el turismo con su plataforma integral

Más de 540 agencias de tecnología ya confían en Omnibees para conectar sus operaciones con una red de más de 500 operadores nacionales e internacionales, lo que permite incrementar la exposición y rentabilidad en la gestión hotelera y turística.

La gestión de viajes corporativos maximizando beneficios minimizando costos

La oferta tecnológica de Omnibees está orientada a transformar la gestión de viajes corporativos, reduciendo costos y mejorando la eficiencia. Su solución 100% online organiza los departamentos de reservas, facilita la fidelización de clientes mediante acciones personalizadas y centraliza los pagos digitales para garantizar procesos de alta calidad.

Omnibees cuenta con presencia en varios países, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, México, Portugal y Estados Unidos, y asegura mantener a sus clientes al día con contenidos relevantes sobre turismo y hostelería. Además, ofrece formación especializada a través de Omnibees Academy para profesionales interesados en la distribución hotelera.

Entre sus iniciativas, también destacan datos y curiosidades sobre el turismo mundial, como destinos icónicos en Sudamérica, playas reconocidas internacionalmente, museos históricos y mercados callejeros que reflejan la cultura local, contribuyendo a enriquecer la experiencia turística.

La empresa invita a interesados a contactar a su equipo comercial o de soporte a través de canales digitales y telefónicos, con el objetivo de brindar un servicio personalizado y mantener una comunicación abierta con sus usuarios.