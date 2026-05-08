El sur de Florida estrenó un nuevo medio de transporte que facilita el cruce entre Miami Beach y el área céntrica de Miami. Desde el martes 20 de enero de 2026 comenzó a funcionar un taxi acuático gratuito que atraviesa Biscayne Bay en aproximadamente 20 minutos, eliminando la dependencia de la apertura de puentes para el tránsito vehicular.

De acuerdo con la información oficial, este servicio representa una opción pintoresca, cómoda y sostenible para los usuarios que deben desplazarse entre ambos sectores de la bahía.

Taxi acuático gratuito conecta Miami Beach y Miami en 20 minutos

El trayecto cuenta con dos terminales fijas, ubicadas en puntos que previamente fueron usados como muelles provisionales durante eventos especiales. Tras esa experiencia, se consolidaron como estaciones permanentes para el taxi acuático.

Cómo es el servicio gratuito de taxi acuático gratuito

El servicio opera únicamente de lunes a viernes, sin funcionar durante los fines de semana en esta fase inicial. Las embarcaciones tienen una longitud aproximada de 12,2 metros (40 pies) y pueden transportar hasta 55 pasajeros por viaje. En horarios de alta demanda, como la tarde, se despliegan más de una embarcación para atender la demanda.

El sistema fue diseñado para integrarse con el transporte público existente en ambos lados de la bahía, facilitando la movilidad diaria de los usuarios.

Los pasajeros pueden ingresar con bicicletas y monopatines eléctricos, aunque esto está sujeto a la discreción del capitán y la disponibilidad de espacio a bordo. Para quienes prefieran otras opciones, en Miami Beach funciona una estación de Citi Bike en la esquina noroeste de Purdy Avenue con 18th Street, muy cerca del muelle.

En cuanto al estacionamiento, quienes accedan desde Miami pueden utilizar el Omni Garage. Por su parte, en Miami Beach hay disponibles el Parking Lot 46, ubicado en Maurice Gibb Memorial Park, y el Sunset Harbour Municipal Parking Garage.

La puesta en marcha de este servicio fue posible tras la aprobación unánime de una resolución por la Comisión de la ciudad el 17 de diciembre de 2025, que autorizó al City Manager a cerrar un acuerdo de concesión con Water Taxi of Miami Beach, LLC.

El comunicado oficial anticipó la posibilidad de ampliar el esquema con nuevas rutas que conecten el norte y sur en el sector oeste de la ciudad, así como un posible servicio por el canal Indian Creek, aunque estas expansiones dependerán de la disponibilidad de financiamiento adicional.