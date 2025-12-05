Greater Miami y Miami Beach alcanzaron un impacto económico superior a 21.300 millones de dólares durante el último año, impulsados por un récord histórico en la llegada de visitantes, según un informe del Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB).

El condado de Miami-Dade recibió un total de 28,2 millones de turistas, lo que representa un aumento del 4,5 % en comparación con el año anterior. Este crecimiento destaca la sólida demanda tanto de residentes locales como de visitantes nacionales.

El turismo nacional en Miami estable crecimiento exponencial del internacional

Las visitas de residentes de Florida constituyen más del 31 % del total, evidenciando una fuerte preferencia por destinos dentro del estado. Por otro lado, el turismo nacional se mantuvo estable, representando el 46 % de los visitantes, lo que refleja un interés constante desde los principales mercados estadounidenses.

Miami se consolida como un destino multifacético que combina turismo de playa, arte, cultura, naturaleza y compras. Entre sus atractivos más destacados se encuentran las playas de South Beach y Ocean Drive, el arte urbano de Wynwood Walls, la vibrante cultura cubana de Little Havana y la proximidad al Parque Nacional de los Everglades.

El clima cálido durante la mayor parte del año permite disfrutar tanto de la vida urbana como de espacios naturales cercanos, reforzando su atractivo para turistas de diversos perfiles.

Más de 600 socios y actores clave del sector se reunieron en el Coastal Convention Center de Fontainebleau Miami Beach para la asamblea anual del GMCVB, donde celebraron los indicadores positivos y delinearon estrategias para seguir impulsando el turismo en Miami-Dade, con beneficios directos para residentes y empresas locales.

Entre los oradores estuvieron la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, quienes destacaron la importancia del turismo para la región.

El periodo comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025 mantuvo a Miami-Dade como un destino líder para ocio, negocios y convenciones. Esto se atribuye a programas de marketing audaces y experiencias memorables en eventos de gran escala.

David Whitaker, presidente y CEO de GMCVB, destacó: “Estos resultados cuentan una historia impactante sobre cómo nuestro destino se enfrentó a las adversidades globales y sobre la capacidad de nuestros socios del sector para ofrecer una experiencia de calidad a los visitantes”.

Además, señaló que “nuestros hoteles se mantuvieron entre los mejores del país, con un aumento del 2,4 % en la tarifa media diaria”.

De cara a 2026, el impulso turístico de Miami-Dade está claramente definido, impulsado por iniciativas como Miami Spice, que pone en valor a los 59 restaurantes distinguidos por MICHELIN en el área, y la creciente demanda para convenciones, especialmente con la próxima inauguración del hotel Grand Hyatt Miami Beach Convention Center.

El calendario de eventos incluye citas internacionales como el College Football Playoff National Championship, World Baseball Classic, PGA Tour, NASCAR Cup Series Championship y la Copa Mundial FIFA 2026, consolidando a Miami como un epicentro global de actividades deportivas y culturales.

Julissa Kepner, directora general del Miami Marriott Biscayne Bay, expresó: “De cara al 2026, nos sentimos alentados por el impulso que hemos generado. Estamos aprovechando las lecciones del año pasado para dar forma a nuestras estrategias, asegurándonos de que Greater Miami y Miami Beach sigan a la vanguardia de los viajes globales y continúen reflejando la fortaleza y el espíritu de nuestra comunidad”.

Whitaker agregó que las prioridades del GMCVB incluyen fortalecer el compromiso con todos los barrios del condado, ampliar el marketing dirigido al segmento de lujo y viajeros de alto nivel, impulsar el desarrollo profesional en el sector hotelero y utilizar la música como plataforma clave para promocionar el destino, además de expandir la programación artística y cultural.