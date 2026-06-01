La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) iniciará, luego de la Feria Internacional de Turismo (FIT), un nuevo capítulo con la designación de Ezequiel Barberis como próximo presidente, tras recibir el respaldo público de Andrés Deyá, actual titular de la entidad.

En Mendoza, durante el 51° Congreso de Agentes de Viajes, Deyá confirmó que Barberis, vicepresidente 1° de Faevyt y referente regional de Bariloche, será su sucesor. La candidatura cuenta con una lista única y amplio apoyo de asociaciones regionales a nivel nacional.

La transición formal se concretará después de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrollará en Buenos Aires del 26 al 29 de septiembre. Este evento será clave tanto para el sector turístico como para cerrar la gestión de Deyá.

La nueva etapa institucional de Faevyt estará marcada por un enfoque en la modernización, el fortalecimiento de la representación del interior y la adaptación a un mercado turístico cada vez más competitivo y tecnológico.

Ezequiel Barberis y los desafíos que se le presentarán

Entre los desafíos que enfrentará Barberis durante su mandato se encuentran temas de gran relevancia para las agencias de viajes: el futuro del Registro Nacional de Agentes de Viajes (RNAV), el impacto de la inteligencia artificial, la informalidad en el sector, la evolución de la FIT y la relación política con Daniel Scioli y el Gobierno nacional.

Ezequiel Barberis, oriundo de San Carlos de Bariloche, es padre de Julia y Emi y seguidor de San Lorenzo. Su trayectoria profesional incluye estudios en la Universidad del Salvador y la Escuela Superior de Hotelería, y una carrera dedicada al turismo tanto en Argentina como en el extranjero.

En el ámbito privado, dirige una empresa especializada en turismo receptivo, un segmento clave para el desarrollo turístico de Bariloche y la Patagonia. Su experiencia dirigencial comenzó en la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo de Bariloche y la Región Andina (Aavytuba), que preside desde 2019.

Además, entre 2021 y 2023 lideró la Cámara de Turismo de Bariloche, que agrupa a 11 asociaciones vinculadas a la actividad turística local. Desde 2022 es vicepresidente del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) Bariloche, encargado de la promoción del destino.

Con el aval explícito de Andrés Deyá y el consenso de las asociaciones regionales, Barberis se prepara para conducir Faevyt en un momento de transformación, enfrentando la desregulación, la incorporación tecnológica y la representación federal del sector turístico argentino.