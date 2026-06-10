La Secretaría de Turismo de Villa La Angostura lanzó la iniciativa Winter Pass, una propuesta diseñada para facilitar y potenciar la experiencia de quienes planifican su viaje durante el invierno 2026 en esta localidad patagónica.

Con Winter Pass, los visitantes podrán acceder a una serie de beneficios exclusivos que comprenden descuentos y promociones en alojamientos, actividades, gastronomía, servicios de traslados y comercios locales. Esta herramienta busca incentivar el turismo en los meses de julio, agosto y septiembre, ofreciendo facilidades para disfrutar la temporada invernal.

Villa La Angostura lanza Winter Pass 2026 con beneficios exclusivos para el invierno

Para obtener Winter Pass, los interesados deben descargarlo desde la página oficial de turismo de Villa La Angostura, seleccionar los beneficios que deseen aprovechar y luego contactar directamente a cada prestador para concretar la reserva, presentando el pase en formato PDF.

Los beneficios están disponibles para reservas realizadas hasta el 30 de junio de 2026 y están sujetos a disponibilidad, la cual será confirmada por cada proveedor turístico en el momento de la reserva.

Villa La Angostura lanza Winter Pass 2026 con beneficios exclusivos para el invierno

Los beneficios incluyen

Alojamientos con promociones especiales

Actividades y excursiones adaptadas para la temporada

Opciones gastronómicas con descuentos

Servicios de traslado para mayor comodidad

Ofertas en comercios locales

Esta iniciativa busca posicionar a Villa La Angostura como un destino ideal para el invierno, ofreciendo a los turistas una experiencia completa y accesible para disfrutar de la naturaleza y la cultura patagónica.

Para obtener más detalles y descargar el Winter Pass, se puede visitar el sitio oficial: https://www.villalaangosturaturismo.gob.ar/winter-pass-2026/.

Además, como parte de la oferta cultural de la región, la histórica banda argentina confirmó su regreso a la capital neuquina con su gira LFC Tour 2026, presentándose el próximo 5 de septiembre en el estadio Ruca Che, un evento que complementará la propuesta turística durante la temporada.