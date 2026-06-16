Con banderines de colores, puestos de comida, teatro callejero y el ritmo contagioso del forró, Brasil se prepara para vivir su emblemática temporada de São João, que se celebra principalmente en junio y se extiende en algunos sitios hasta julio. Las Festas Juninas transforman plazas, calles y parques en escenarios vivos donde la tradición se renueva y la comunidad se une para celebrar.

Para quienes asocian Brasil únicamente con el Carnaval, São João ofrece una experiencia distinta, más íntima y auténtica. Las ciudades se visten con decoraciones típicas, la música en vivo convoca a todas las generaciones y el visitante internacional se encuentra inmerso en una atmósfera marcada por identidades regionales y una hospitalidad que invita a sentirse en casa.

El corazón de esta celebración es el sonido y el movimiento. El forró, con acordeón, zabumba y triángulo, marca el compás que une a todos en la ronda. La cuadrilla, una coreografía colectiva llena de humor y narrativas, suele incluir la representación de la boda caipira, un rito campesino con profundo arraigo cultural.

São João en Brasil: la fiesta que transforma junio en un espectáculo de música, tradición y sabor

La gastronomía también tiene un papel central durante São João, con recetas elaboradas al momento que varían según la región. El maíz es protagonista en preparaciones dulces y saladas, acompañado por tortas, postres y bebidas calientes que complementan la atmósfera de las noches más frescas del invierno brasileño, iluminadas por luces coloridas y aromas tradicionales.

São João simboliza un sincretismo cultural que refleja la historia y la diversidad brasileña. La fiesta tiene raíces cristianas, en honor a San Juan Bautista, y se caracteriza por grandes fogatas que pueden superar los 10 metros de altura, además de homenajear a San Antonio y San Pedro.

Las mejores celebraciones se encuentran dispersas por varias ciudades de Brasil

Caruaru , reconocida como la Capital del Forró, ofrece conciertos, ferias de artesanía, concursos de cuadrillas y platos típicos como pastel de maíz y carne de sol con mandioca. Se accede desde el Aeropuerto Internacional de Recife (REC), a unas 2 horas y 30 minutos por la BR-232. Más información en su Instagram oficial.

, reconocida como la Capital del Forró, ofrece conciertos, ferias de artesanía, concursos de cuadrillas y platos típicos como pastel de maíz y carne de sol con mandioca. Se accede desde el Aeropuerto Internacional de Recife (REC), a unas 2 horas y 30 minutos por la BR-232. Más información en su Instagram oficial. Campina Grande organiza el mayor São João del mundo, con un festival cultural de más de 30 días en el Parque do Povo que incluye fuegos artificiales, bodas simuladas, desfiles, comidas típicas y música de forró. El aeropuerto más cercano es el de João Pessoa (JPA), a 1 hora y 45 minutos en coche por la BR-230.

organiza el mayor São João del mundo, con un festival cultural de más de 30 días en el Parque do Povo que incluye fuegos artificiales, bodas simuladas, desfiles, comidas típicas y música de forró. El aeropuerto más cercano es el de João Pessoa (JPA), a 1 hora y 45 minutos en coche por la BR-230. Mossoró destaca por su Festival de Cuadrillas Juninas y el espectáculo teatral “Chuva de Bala no País de Mossoró”, que narra la resistencia contra el bandido Lampião. Se puede llegar desde los aeropuertos de Natal (NAT) o Fortaleza (FOR).

destaca por su Festival de Cuadrillas Juninas y el espectáculo teatral “Chuva de Bala no País de Mossoró”, que narra la resistencia contra el bandido Lampião. Se puede llegar desde los aeropuertos de Natal (NAT) o Fortaleza (FOR). São Luís celebra el Bumba Meu Boi, un ritual declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, con desfiles de bueyes coloridos, música y danza que relatan historias ancestrales. El Aeropuerto Internacional de São Luís (SLZ) facilita el acceso.

celebra el Bumba Meu Boi, un ritual declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, con desfiles de bueyes coloridos, música y danza que relatan historias ancestrales. El Aeropuerto Internacional de São Luís (SLZ) facilita el acceso. Aracaju cobra vida durante São João con conciertos, rondas y comidas típicas que unen generaciones en un ambiente cálido y familiar. Su aeropuerto internacional (AJU) es la puerta de entrada.

cobra vida durante São João con conciertos, rondas y comidas típicas que unen generaciones en un ambiente cálido y familiar. Su aeropuerto internacional (AJU) es la puerta de entrada. En Belo Horizonte , el Arraial de Belô invade plazas, escuelas y centros culturales con cuadrillas, arrasta-pé y la gastronomía típica de Minas Gerais, destacando el dulce de leche y el caldo de frijoles. El aeropuerto internacional Confins (CNF) es el más cercano.

, el Arraial de Belô invade plazas, escuelas y centros culturales con cuadrillas, arrasta-pé y la gastronomía típica de Minas Gerais, destacando el dulce de leche y el caldo de frijoles. El aeropuerto internacional Confins (CNF) es el más cercano. Finalmente, en el Pantanal, Corumbá alberga el Arraial do Banho de São João, una celebración única reconocida como Patrimonio Cultural e Inmaterial de Brasil. El ritual incluye procesiones, misas, música y rituales con la imagen de São João descendiendo hacia el río Paraguay. Se llega por el aeropuerto regional de Corumbá (CMG) o desde Campo Grande (CGR), con un trayecto terrestre de unas cinco horas.

São João es una invitación a compartir alegría, música y sabores que cuentan historias profundas de Brasil. Quienes buscan una experiencia cultural auténtica encontrarán en esta temporada una forma única de conectar con las tradiciones y el espíritu festivo del país.