Bariloche volverá a contar con tres vuelos semanales de la empresa GOL durante julio y agosto de 2026, una decisión que fortalece la conectividad aérea de la ciudad y la región. El anuncio fue confirmado este jueves por la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), junto al Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, la Cámara Argentina de Turismo y representantes de la firma GOL.

Con este anuncio, se consolida la conectividad aérea y se acompaña el crecimiento turístico de la provincia, en un contexto de alta demanda durante la temporada de nieve. Los vuelos ya están disponibles para la venta y buscan fortalecer la conectividad con Brasil.

“Bariloche continúa siendo uno de los polos más atractivos para familias, parejas y grupos de amigos de Brasil, combinando esquí, gastronomía, vinos, excursiones y una amplia infraestructura turística”, explicaron desde la compañía aérea.

El Director Ejecutivo de ATUR, Diego Piquín, destacó: “Este año ya contamos con esta conexión y funcionó muy bien, por lo que desde la Agencia trabajamos en la gestión para repetir el modelo en 2026 y estamos con grandes expectativas”.

La conexión, que ya operó en 2025, volverá a repetirse entre el 26 de junio y el 2 de agosto de 2026, apuntando a la temporada alta de turismo invernal, donde Bariloche se posiciona como uno de los destinos más elegidos por visitantes nacionales y extranjeros.

De esta manera, la localidad andina continúa consolidándose como una gran alternativa para el turismo internacional gracias a su amplia oferta de servicios, infraestructura y atractivos naturales, que cada invierno convierten a la ciudad en protagonista de la temporada.