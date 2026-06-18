Walt Disney World Resort anunció avances en el desarrollo de Disney Lakeshore Lodge, un nuevo alojamiento que se sumará a su colección de hoteles Disney Resorts. La apertura está prevista para el verano boreal de 2027.

Este nuevo hotel se destaca por su propuesta inspirada en la naturaleza, buscando ofrecer a los visitantes una experiencia vacacional que combine la magia característica de Disney con un fuerte vínculo con entornos naturales.

Disney Lakeshore Lodge: nuevo hotel en Walt Disney World con enfoque en la naturaleza

Uno de los aspectos más atractivos de Disney Lakeshore Lodge será su ubicación privilegiada, ya que estará cerca de Magic Kingdom, uno de los parques temáticos más emblemáticos del complejo. Esta cercanía promete ofrecer a los huéspedes una accesibilidad mejorada para disfrutar de las atracciones.

Con esta iniciativa, Walt Disney World Resort refuerza su apuesta por diversificar su oferta hotelera, integrando propuestas que apelan a diferentes gustos y estilos de viaje, en este caso, destacando la conexión con la naturaleza y la tranquilidad.