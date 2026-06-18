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Stranger Things en Universal Orlando

Halloween Horror Nights recrea la temporada final de Stranger Things en Universal Orlando y Hollywood

La experiencia inmersiva llevará a los visitantes al pueblo de Hawkins y al Upside Down, con escenas y personajes emblemáticos de la última temporada de la serie.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Jueves, 18 de junio de 2026 a las 09:57
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Halloween Horror Nights recrea la temporada final de Stranger Things en Universal Orlando y Hollywood

Universal Orlando y Universal Hollywood preparan una experiencia única para los fanáticos de Stranger Things: Halloween Horror Nights recreará la quinta y última temporada de la exitosa serie en un evento inmersivo.

Los asistentes serán transportados directamente al pueblo ficticio de Hawkins, escenario central de la historia, y podrán adentrarse en el inquietante mundo del Upside Down, el universo paralelo que ha marcado la trama desde sus inicios.

Halloween Horror Nights recrea la temporada final de Stranger Things en Universal Orlando y Hollywood

Durante el recorrido, los visitantes se encontrarán con escenas y personajes icónicos, así como con las monstruosidades que han definido esta última temporada, prometiendo una aventura llena de tensión y emoción.

Esta propuesta busca capturar la esencia de la serie y ofrecer una experiencia que sumerja al público en la atmósfera oscura y misteriosa que caracteriza a Stranger Things, especialmente en su desenlace.

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