Universal Orlando y Universal Hollywood preparan una experiencia única para los fanáticos de Stranger Things: Halloween Horror Nights recreará la quinta y última temporada de la exitosa serie en un evento inmersivo.
Los asistentes serán transportados directamente al pueblo ficticio de Hawkins, escenario central de la historia, y podrán adentrarse en el inquietante mundo del Upside Down, el universo paralelo que ha marcado la trama desde sus inicios.
Durante el recorrido, los visitantes se encontrarán con escenas y personajes icónicos, así como con las monstruosidades que han definido esta última temporada, prometiendo una aventura llena de tensión y emoción.
Esta propuesta busca capturar la esencia de la serie y ofrecer una experiencia que sumerja al público en la atmósfera oscura y misteriosa que caracteriza a Stranger Things, especialmente en su desenlace.