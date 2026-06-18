Universal Orlando y Universal Hollywood preparan una experiencia única para los fanáticos de Stranger Things: Halloween Horror Nights recreará la quinta y última temporada de la exitosa serie en un evento inmersivo.

Los asistentes serán transportados directamente al pueblo ficticio de Hawkins, escenario central de la historia, y podrán adentrarse en el inquietante mundo del Upside Down, el universo paralelo que ha marcado la trama desde sus inicios.

Halloween Horror Nights recrea la temporada final de Stranger Things en Universal Orlando y Hollywood

Durante el recorrido, los visitantes se encontrarán con escenas y personajes icónicos, así como con las monstruosidades que han definido esta última temporada, prometiendo una aventura llena de tensión y emoción.

Esta propuesta busca capturar la esencia de la serie y ofrecer una experiencia que sumerja al público en la atmósfera oscura y misteriosa que caracteriza a Stranger Things, especialmente en su desenlace.