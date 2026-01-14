El final de Stranger Things continúa siendo uno de los temas más comentados entre los fanáticos y en redes sociales. Tras el estreno de su documental, salieron a la luz nuevos detalles sobre cómo se construyó la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix.

Aunque la ficción se despidió oficialmente de la plataforma, el fenómeno sigue vigente. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el estreno del documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 sumó un nuevo capítulo a la historia, al mostrar el detrás de escena del cierre de la saga creada por los hermanos Duffer.

La producción, dirigida por Martina Radwan y ya disponible en Netflix, ofrece un acceso privilegiado al proceso creativo de la temporada final, con testimonios del elenco, del equipo técnico y de los propios creadores. A lo largo del film se revelan decisiones artísticas, tensiones internas y desafíos técnicos que marcaron el desenlace de la serie.

Entre las revelaciones más llamativas se destaca una de las escenas más impactantes del final: el momento en el que Will Byers comienza a manifestar habilidades similares a las de Eleven, aún conectado a la mente colmena de Vecna. Según se muestra en el documental, esa secuencia demandó seis semanas de rodaje y fue construida a partir de la unión de cinco tomas distintas para reforzar su carga emocional.

Otra confesión que sorprendió a los seguidores es que el rodaje comenzó sin que el final estuviera completamente definido. A pesar de los años de desarrollo, los hermanos Duffer iniciaron las grabaciones sin tener cerrado el desenlace. Incluso, el guion del último episodio, titulado The Rightside Up, seguía en proceso mientras se filmaban escenas clave.

El documental también expone la presión de los ejecutivos y la enorme expectativa global en torno al cierre de la serie, lo que obligó al equipo creativo a tomar decisiones contrarreloj.

En el aspecto técnico, se revelan curiosidades como la creación de la sustancia viscosa del Upside Down. Aunque el diseño original apuntaba a una textura diferente, el material utilizado resultó más líquido de lo esperado, lo que obligó a realizar importantes ajustes en la postproducción para lograr el efecto final visto en pantalla.

Mira el tráiler oficial: