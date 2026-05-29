La espera por el Mundial empieza a sentirse de otra manera cuando aparece una historia capaz de devolver a los hinchas a los días más fuertes de la Selección Argentina. Netflix estrenó Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, la película centrada en Emiliano Martínez, y el lanzamiento rápidamente despertó interés entre quienes siguen de cerca al arquero campeón del mundo.

El estreno llega después de varias semanas de expectativa, impulsadas por el tráiler oficial y por el atractivo de ver otra faceta del Dibu Martínez. No se trata solo de repasar sus atajadas más recordadas, sino de reconstruir el recorrido personal que lo llevó desde Mar del Plata hasta convertirse en una de las figuras más queridas de su equipo.

La película propone un tono diferente para contar esa historia. A lo largo del relato se mezclan escenas animadas, material de archivo familiar y testimonios de personas cercanas al arquero, una combinación que busca mostrar no solo al futbolista competitivo, sino también al chico que empezó a soñar lejos de los grandes estadios.

Uno de los puntos más esperados por los fanáticos de la Selección Argentina está en las participaciones especiales. Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro aparecen dentro del documental, junto a familiares, amigos de la infancia y la esposa de Emiliano Martínez, que ayudan a completar una mirada más íntima sobre su camino.

El eje narrativo también suma un recurso particular: la idea de un niño que descubre la capacidad de detener el tiempo y dialogar con una pelota. Ese objeto, con la voz de Agustín Aristarán, funciona como una especie de guía que le recuerda los desafíos, miedos y obstáculos que todavía tiene por delante.

Más allá de la emoción mundialista, el film también pone el foco en las dificultades que atravesó el Dibu Martínez antes de llegar a la consagración. Desde sus primeros años hasta su consolidación en Europa, la historia busca mostrar que detrás de la figura que se volvió enorme en Qatar hubo sacrificios, distancia y una construcción silenciosa.

La producción fue rodada en Argentina e Inglaterra durante 2025, está liderada por Agustín Pichot, se basa en un cuento de Hernán Casciari y cuenta con dirección de Gustavo Cova. Con ese recorrido, Netflix encontró una forma de volver a unir fútbol, memoria y Selección Argentina justo cuando la ilusión mundialista empieza a encenderse otra vez.