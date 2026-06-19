En Huayhuacalle, provincia de Abancay, Perú, se inauguró un mirador que ya se perfila como un atractivo turístico destacado en Sudamérica. Conocido popularmente como "la muralla china andina", este sitio combina elementos arquitectónicos inspirados en la icónica muralla asiática con el imponente paisaje de la cordillera andina.

El diseño y desarrollo de esta estructura estuvo a cargo del Gobierno Regional de Apurímac, y actualmente recibe entre 150 y 200 visitantes diarios, según datos proporcionados por la Agencia Andina-Editora Perú.

La muralla china andina

Desde este mirador se puede contemplar el cañón del río Apurímac, que con sus 4691 metros de profundidad es reconocido como uno de los más profundos del planeta. Además, el panorama incluye el cauce del río Apurímac, que se extiende a lo largo de 700 kilómetros, el nevado Padreyoc y el complejo arqueológico Choquequirao.

Inauguran mirador 'la muralla china andina' en Apurímac para impulsar turismo en Perú

Un atractivo adicional es la presencia de un nido de cóndores bajo la zona del mirador, lo que permite a los visitantes avistar a estas emblemáticas aves en su hábitat natural.

Este proyecto forma parte del Circuito Turístico del Cañón del Apurímac, cuyo objetivo es fortalecer el turismo en la región de Apurímac. La primera etapa de este circuito incluye el distrito de Cachora, donde se encuentra el principal acceso a Choquequirao, reconocido por ofrecer una vista privilegiada del nevado Salkantay.

El mirador inaugurado es uno de un total de nueve estructuras planificadas para la zona. Actualmente, está pendiente la construcción del Mirador de Incarracay, que complementará esta red de puntos panorámicos.