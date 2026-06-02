El turismo wellness atraviesa un periodo de expansión sin precedentes en la industria turística global, y Sudamérica comienza a posicionarse como uno de los mercados emergentes con mayor potencial. La conjunción entre naturaleza, propuestas de desconexión y actividades orientadas al bienestar físico y emocional está impulsando una tendencia que ya moviliza cifras multimillonarias a nivel mundial.

Datos de Grand View Research revelan que el mercado global de turismo wellness alcanzó 990.400 millones de dólares en 2025 y se proyecta que escale hasta los 2,4 trillones de dólares en 2035, con una tasa anual de crecimiento del 9,3 %. En este contexto, América Latina también muestra un fuerte dinamismo, habiendo generado 42.400 millones de dólares en 2025 y con expectativas de alcanzar 87.900 millones para 2035, lo que representa un crecimiento anual promedio del 7,5 %.

Tendencia a nivel global, regional y Argentina con gran expansión

Argentina se destaca dentro de la región como el país con mayor perspectiva de expansión en la próxima década. El mercado wellness local, que movió cerca de 1300 millones de dólares en 2025, podría triplicarse hasta alcanzar 3200 millones en 2035, con una tasa anual estimada del 9,6 %, por encima del promedio regional.

Turismo wellness en Sudamérica: un mercado en auge que proyecta crecer más del 100 % en la próxima década

La oferta de turismo wellness ha evolucionado y ya no se limita exclusivamente a spas o hoteles de lujo. Actualmente, incluye experiencias como mindfulness, yoga, alimentación saludable, medicina preventiva, tratamientos estéticos, turismo médico y retiros en entornos naturales. Entre los segmentos con mayor crecimiento se encuentran las “wellness activities”, que liderarán la expansión tanto en Argentina como en América Latina.

Sudamérica posee ventajas competitivas importantes debido a su riqueza natural y biodiversidad. Destinos como la Patagonia, el norte argentino, Perú, Colombia y Brasil sobresalen como lugares con gran potencial para atraer viajeros internacionales en busca de experiencias transformadoras y estadías orientadas al bienestar.

El crecimiento del turismo wellness también se ve impulsado por un mayor respaldo institucional. Más de la mitad de los gobiernos de América Latina y el Caribe ya incluyen la promoción de este segmento en sus plataformas oficiales, un avance significativo si se considera que hace diez años solo seis países regionales desarrollaban estrategias específicas para este mercado.

El perfil del viajero wellness está cambiando notablemente. Este segmento internacional es el que presenta la tasa de crecimiento más alta en el mercado global, impulsado por consumidores que valoran experiencias personalizadas, tratamientos especializados y estadías prolongadas.

Para Argentina y la región, el desafío reside en fortalecer aspectos clave como infraestructura, conectividad y oferta especializada para competir con mercados consolidados en Asia y Europa. No obstante, el crecimiento sostenido de la demanda representa una oportunidad concreta para diversificar productos turísticos y atraer a visitantes con alto poder adquisitivo.