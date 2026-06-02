El gobierno de Tailandia decidió modificar una de las políticas migratorias que había ampliado tras la pandemia para fomentar el turismo internacional. El gabinete aprobó una revisión del sistema de exención de visa y del visa on arrival, que implica la eliminación del permiso de permanencia sin visa por 60 días para 93 países y territorios que se beneficiaban de esta facilidad.

La información fue divulgada por el Departamento de Relaciones Públicas del gobierno tailandés, basándose en datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta medida no representa un cierre al turismo, sino un ajuste significativo en las condiciones de ingreso al país.

Tailandia revocará la exención de 60 días para esos 93 países

El nuevo esquema tiene como objetivo simplificar las categorías de exención, estableciendo que cada país o territorio cuente con una única modalidad para evitar confusiones y superposiciones. Así, Tailandia revocará la exención de 60 días para esos 93 países, reducirá de 57 a 54 la lista de países con exención turística de 30 días, añadirá una nueva exención de 15 días para tres países o territorios y disminuirá la visa on arrival de 31 a solo cuatro jurisdicciones.

Este cambio aún debe formalizarse mediante anuncios oficiales del Ministerio del Interior tailandés, que serán publicados en la Royal Gazette. La entrada en vigor se producirá 15 días después de dicha publicación.

Tailandia reduce el permiso sin visa de 60 a 30 días para 93 países y ajusta su política migratoria

La revisión llega menos de dos años después de la ampliación aprobada en julio de 2024, cuando se había elevado el permiso sin visa de 30 a 60 días para numerosos mercados internacionales para impulsar la recuperación turística postpandemia. Sin embargo, las autoridades señalaron que esta flexibilización generó efectos no deseados, como la permanencia prolongada para operar negocios o realizar actividades ilegales.

El gobierno tailandés explicó que la medida responde a criterios de seguridad nacional, intereses turísticos y económicos, reciprocidad diplomática, reducción de privilegios superpuestos y mejoras en el sistema de e-Visa.

Para muchos visitantes que hasta ahora podían permanecer 60 días sin visa, el permiso se reducirá a 30 días. Otros países contarán con un permiso de 15 días o accederán mediante visa on arrival, mientras que algunos mercados continuarán regulados por acuerdos bilaterales específicos.

Según un listado no oficial difundido por Bangkok Post con información del Ministerio de Asuntos Exteriores, países como Argentina, Brasil, Chile y Perú mantendrían acuerdos bilaterales que permiten una exención de visa por 90 días. Esto sugiere que, en la práctica, la eliminación del régimen general de 60 días no afectaría a estos viajeros sudamericanos, siempre que los acuerdos bilaterales se mantengan vigentes. No obstante, se recomienda verificar la situación oficial antes de planificar un viaje.

El impacto de esta medida dependerá del tipo de turista. Para quienes viajan por vacaciones cortas de una o dos semanas, la reducción del permiso no debería modificar significativamente la experiencia. En cambio, puede afectar a nómadas digitales, viajeros de larga estadía, jubilados temporarios y mochileros que recorren el sudeste asiático durante meses o combinan su estancia en Tailandia con entradas y salidas desde países vecinos.