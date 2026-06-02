Córdoba se prepara para vivir durante junio el Mes del Cicloturismo, una iniciativa que busca posicionar a la provincia como uno de los destinos más destacados del país para recorrer en bicicleta. Con paisajes serranos, caminos rurales y circuitos a la vera de lagos, la propuesta combina deporte, naturaleza y turismo.

El cicloturismo es uno de los segmentos turísticos que más crecimiento ha experimentado en los últimos años, impulsado por la demanda de actividades al aire libre, el contacto con entornos naturales y la promoción del bienestar físico. Córdoba, con su variada geografía y diversidad climática, ofrece escenarios ideales para quienes desean unir aventura y turismo.

La provincia cuenta con una amplia variedad de opciones para ciclistas de todos los niveles

Desde recorridos por montañas y senderos serranos hasta travesías por caminos rurales y circuitos que bordean ríos, embalses y lagos. Los distintos valles turísticos permiten descubrir paisajes únicos, disfrutar de la gastronomía regional y conocer pueblos con identidad propia a través de la bicicleta.

Córdoba celebra en junio el Mes del Cicloturismo con actividades y rutas para todos los niveles

Durante todo el mes de junio, se desarrollarán actividades especiales, encuentros, competencias y propuestas recreativas en diversas localidades cordobesas. Estas acciones buscan generar un movimiento turístico sostenido, fomentar la modalidad sustentable del cicloturismo y promover la llegada de visitantes durante la temporada baja.

Con caminos que atraviesan sierras, valles, ríos y poblaciones cargadas de historia y cultura, Córdoba invita a pedalear para descubrir sus paisajes y vivir una experiencia que combina deporte, naturaleza y turismo, impulsando además un impacto económico positivo para diferentes regiones de la provincia.