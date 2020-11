La polémica y graciosa promoción del turismo en Córdoba

Luego de transcurrir un año insólito y dramático en el turismo por efecto de la pandemia de coronavirus, Córdoba decidió reinventarse para lanzar la temporada 2020/21 y atraer todas las miradas. El Ministerio de Turismo y Deportes de la provincia confirmó que habrá vuelos internacionales e interprovinciales, y si bien cada provincia podrá tener sus propios requisitos, desde el Estado Nacional no se va a requerir de hisopado previo o test negativo para trasladarse.

En ese contexto, la provincia de Córdoba aggiornó su sitio Web para que los extranjeros pudieran conocer la oferta turística de la provincia. Fue así que en las últimas horas se viralizaron en redes sociales críticas al sitio oficial de Turismo por las traducciones automáticas que utiliza para los usuarios de otros países. Las que más circularon fueron algunas versiones en inglés y portugués de algunas localidades.

"Get out if you can" (Salsipuedes), "Skirt", (La Falda), "Garotas Serras" (Sierras Chicas), y "High Grace" (Alta Gracia) son algunos de los términos más llamativos que fueron generados por el traductor automático de Google, que no contempla vocablos regionales ni americanismos.

"La Falda" es traducido como "Skirt" (pollera), Alta Gracia es "High Grace" y Sierras Chicas en inglés y portugués es "Sierras Girls" y "Garotas Serras", respectivamente. Cruz del Eje aparece como "Axis Cross", Falda del Carmen es "Carmen Skirt" y "Chapel of the Mount" se refiere a Capilla del Monte.

LA EXPLICACIÓN

Desde la Agencia Córdoba Turismo explicaron que el portal "utiliza Google Translate para la traducción de contenidos a distintas lenguas, que si bien no es exacto e incluso tiene errores de contextualización en algunos casos, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial, incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países".

En el caso de Córdoba, se utilizó esta herramienta de traducción automática "luego de un análisis de posibilidades técnicas y de distintas propuestas de traducción realizadas por personas e instituciones especialistas en el tema. La gran cantidad de contenidos, la frecuencia de actualización de los mismos, y el público objetivo del destino, fueron razones por las que se decidió utilizar Google Translate como una posibilidad más de colaborar con la comprensión del contenido, sin pretender de ninguna manera ser una traducción fiel y exacta de los mismos".