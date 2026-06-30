Para las vacaciones de invierno 2026, La Rioja presentó una nueva edición de su programa Previaje, que busca promover el turismo local con un atractivo beneficio para los visitantes. Bajo el lema “Este invierno, Movete por La Rioja y ganá de visitante con el Previaje Riojano”, la iniciativa ofrece un reintegro de hasta el 50% en gastos turísticos realizados dentro de la provincia.

Reintegros para utilizar en comercios adheridos

El reintegro se otorga en "chachos", la cuasimoneda oficial emitida por el gobierno local, que puede utilizarse en comercios, agencias, alojamientos y otros prestadores adheridos. Esta medida busca incentivar el consumo en el sector turístico y fortalecer la economía regional durante la temporada invernal.

Entre los principales atractivos para disfrutar durante estas vacaciones, destacan el Parque Nacional Talampaya, reconocido por su riqueza natural y arqueológica, y el Cañón del Ocre, que ofrece un impactante espectáculo geológico para los visitantes.

La Rioja lanza Previaje con reintegro del 50% para vacaciones de invierno 2026

Además, la provincia invita a recorrer la Ruta Nacional 40, que atraviesa diversos paisajes de La Rioja, incluyendo la Cuesta de Miranda, un tramo de 12 kilómetros que se destaca por su belleza escénica. También se pueden visitar localidades como Chilecito, situada en el Valle Antinaco-Los Colorados, que combina historia, cultura y naturaleza.

La propuesta turística de La Rioja para el invierno 2026 incluye opciones variadas como termas, bodegas locales para degustar vinos y actividades de aventura, pensadas para todos los gustos y presupuestos. El Previaje Riojano se presenta como una oportunidad para que más viajeros conozcan la esencia de la provincia y disfruten de sus servicios con beneficios exclusivos.