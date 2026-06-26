La Municipalidad de Neuquén presentó su programación para las vacaciones de invierno, con una amplia agenda de actividades recreativas, turísticas, culturales y gastronómicas pensadas para las y los vecinos y turistas.



La propuesta incluye recorridos gratuitos en los buses turísticos, visitas guiadas, actividades en Parque Norte, museos, astroturismo, trekking, paseos por viñedos y olivares, además de una nueva edición de la semana gastronómica.



Durante la presentación que se realizó este viernes en Parque Norte, el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó el trabajo conjunto con el sector privado para ampliar la oferta de la ciudad durante el receso invernal.



En este sentido dijo que “hay que agradecer al sector privado, que ha apostado a generar unas vacaciones de invierno fantásticas. Vamos a tener actividades de río, de agua, astroturismo, trekking y la posibilidad de visitar zonas aledañas a la ciudad con las agencias de turismo receptivo."



Además, explicó que durante el receso se reforzará el servicio de los buses turísticos: "Vamos a duplicar los recorridos. Tendremos cuatro salidas por la mañana y cuatro por la tarde, visitando el centro, Parque Norte, los miradores de los ríos Neuquén y Limay, el paseo costero y distintos puntos de la ciudad."

La propuesta incluye recorridos gratuitos en los buses turísticos.

Sabores de invierno, recorridos y mucho más

En materia gastronómica, adelantó nuevas propuestas para disfrutar con “Sabores de Invierno”, donde se contará con restaurantes que ofrecerán platos especialmente pensados para esta época del año y que luego el público podrá votar cuales son los más exquisitos. También realizaremos la “Semana de la Repostería y la Pastelería”, con propuestas en casas de té y distintos espacios gastronómicos, detalló.



La programación contempla también actividades para todas las edades. "Habrá propuestas para las infancias en Parque Norte y la calesita funcionará de manera gratuita para todos los chicos y chicas que quieran subirse. Los museos sumarán visitas guiadas y se ofrecerán muchas propuestas para los adultos. Hay una actividad distinta cada día dentro de la programación que ofrecerá la ciudad."



Respecto a los recorridos turísticos que realizan los buses, recordó que son todos gratuitos. Además, “hay propuestas impulsadas junto a las agencias de viajes que tienen un costo, pero permiten visitar viñedos, olivares, sitios de paleontología y otros atractivos de la región”.



Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, dijo que “estas vacaciones de invierno se van a disfrutar plenamente en la ciudad, tanto para quienes nos visiten y elijan Neuquén como destino, como para las familias que vivimos aquí y vamos a compartir este receso en nuestra comunidad”.

Actividades para las infancias

Para fortalecer la propuesta destinada a las infancias, la funcionaria explicó que “preparamos actividades gratuitas todos los días desde las 15 en el parque temático Küyen, ubicado en Parque Norte, donde habrá propuestas recreativas y culturales durante todo el período de vacaciones”.



Además, “contaremos con otro punto emblemático de la ciudad: la calesita del Paseo Héroes de Malvinas, en el sector oeste del Parque Central, que también ofrecerá actividades gratuitas diarias a partir de las 15”, detalló De Giovanetti quien aseguró que “estamos convencidos de que serán muchos los vecinos y vecinas que disfrutarán de estas actividades, y también muchas las familias que llegarán desde otras localidades para compartir y conocer todo lo que la ciudad tiene para ofrecer”.

Destino turístico

Joaquín García González, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN), destacó que la ciudad se ha consolidado como un destino turístico. En ese sentido, recordó que “hace diez años la gente pasaba por la ciudad y continuaba su viaje hacia la cordillera. Hoy hemos logrado cambiar esa realidad: los visitantes quieren conocer Neuquén, recorrerla y quedarse”.



Además, señaló que el crecimiento del turismo beneficia directamente al sector privado: “Estamos encantados porque cada turista consume hotelería, gastronomía y comercio. Recorre la ciudad y, además, la percibe como un lugar seguro”.



García González invitó a los turistas a visitar la capital neuquina y comentó que, desde el sector hotelero y gastronómico, acompañan con distintas promociones. “Neuquén cuenta con una amplia oferta gastronómica y hotelera, con opciones para todos los bolsillos”, afirmó, tras destacar el constante interés de los visitantes: “Siempre recibimos consultas y siempre hay reservas”.



Por su parte, el subsecretario de Turismo de la Provincia, Sergio Sciacchitano, expresó: “Estamos orgullosos de abrir la temporada de invierno en la capital de Neuquén, una ciudad cada vez más atractiva y consolidada como la más importante de la Patagonia”.



Sciacchitano, reiteró que “trabajamos junto al municipio y el sector privado para una gran temporada, con excelente conectividad y nueva infraestructura turística. Felicitaciones al municipio y deseos de éxito para todos los actores del sector”, sostuvo.



Se destacó que durante las vacaciones habrá actividades todos los días, vinculadas a la paleontología, el río y otras propuestas recreativas.



Además, señaló que ya se encuentran programadas iniciativas como el Tour del Chocolate, una experiencia pensada para toda la familia y especialmente atractiva para disfrutar durante las vacaciones de invierno.



También adelantó que se ofrecerán propuestas de agroturismo y salidas diarias para recorrer los alrededores de Neuquén y visitar bodegas de la región.



“Invitamos a todos a disfrutar del invierno en Neuquén”, concluyó.



Por su parte, Viviana, representante de los prestadores turísticos, valoró el impulso de la Municipalidad a la movilidad sustentable. “Es una iniciativa innovadora incorporar este tipo de vehículos para el traslado de los visitantes”, expresó.



