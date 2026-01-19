La regata Internacional del Rio Negro quedó en manos de la dupla neuquina Franco y Dardo Balboa. Los palistas provinciales se quedaron con la edición 50 mostrando un gran nivel durante las 9 etapas, que además arrojó campeones en las diferentes categorías.
Con un tiempo total de 22:06:55.7, la dupla neuquina se quedó con el título, por tercera vez en su historia (La quinta para franco) agrandado más su historia dentro del canotaje zonal. Los medallistas mundiales en el 2019 sacaron una diferencia de 6 minutos 49.8 segundos a los segundos Julián Salinas- Pedro Ratto.
En el resto de las categorías, se destaca la actuación de los juveniles de El Biguá Cristian Esparza- Bautista Sandoval se quedaron con el triunfo con 23:01:49.
En Master A, el triunfo quedó para la histórica dupla Néstor Pinta- Martín Mozzicafreddo. En dicha categoría quedó tercero el equipo Pascual Orellana- Sergio Rodríguez del club Limay.
Todos los campeones:
- K2 Senior: Franco Balboa- Dardo Balboa, Club Santafesino de Neuquén
- K2 Juvenil: Cristian Esparza-Bautista Filet, Club el Biguá de Neuquén
- K2 Master A: Néstor Pinta- Martín Mozzicafreddo, Club el Tronador/ Escuela de canotaje Brazo Sur.
- K2 Master C: Gustavo Rodríguez- Javier Rodríguez, Club Del Progreso/ Asociación Italiana
- K2 Master D: Omar Linares- Fabián González, Club Quimey Leuvu de Viedma.
- K2 Mixto Open: Adrián Vega- Karen Stoubaek, Escuela municipal de Patagones/ Holstebro (Dinamarca)
- K2 Open Damas: Josefina Molina- Ariza Gastaldo, TXAS gain / Club Escuela De Piragüismo Aranjuez (España)
- Travesía A: Enrique Tucci- Facundo Reyes, Club Náutico Luis Piedrabuena
- Travesía B: Andrés Ameglio- Matías Velázquez, Club Limay de Neuquén
- Travesía C: Charles Gómez- Emilio Tucci, Club Náutico Luis Piedrabuena
- Travesía D: Andrés Busnadiego-Pablo Boisselier, Escuela Municipal de Patagones.
- Travesía Mixto: Juan Cruz Penchulef- Tamara Torres, Club Mangüen Kawen de General Conesa.
- Travesía mixto B: Ramiro Bastida- Rica Riega, Escuela de canotaje, expedición y natación en aguas abiertas de Entre Ríos.
- Travesía mixto C: Valeria Busso- Ariel Mendoza, Club Náutico Luis Piedrabuena.
- Travesía mixto C: Claudio Penchulef- Mirtha Frantz, Club Mangüen Kawen de General Conesa.
- Travesía damas B: Noemí Jara- María de los Ángeles Sahiueque, Club Mangüen Kawen de General Conesa.