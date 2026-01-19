La regata Internacional del Rio Negro quedó en manos de la dupla neuquina Franco y Dardo Balboa. Los palistas provinciales se quedaron con la edición 50 mostrando un gran nivel durante las 9 etapas, que además arrojó campeones en las diferentes categorías.

Con un tiempo total de 22:06:55.7, la dupla neuquina se quedó con el título, por tercera vez en su historia (La quinta para franco) agrandado más su historia dentro del canotaje zonal. Los medallistas mundiales en el 2019 sacaron una diferencia de 6 minutos 49.8 segundos a los segundos Julián Salinas- Pedro Ratto.

En el resto de las categorías, se destaca la actuación de los juveniles de El Biguá Cristian Esparza- Bautista Sandoval se quedaron con el triunfo con 23:01:49.

En Master A, el triunfo quedó para la histórica dupla Néstor Pinta- Martín Mozzicafreddo. En dicha categoría quedó tercero el equipo Pascual Orellana- Sergio Rodríguez del club Limay.

Los hermanos Balboa, ganadores de la histórica edición

Todos los campeones: