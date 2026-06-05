El próximo 7 de julio, Japón pondrá en marcha nuevamente el aeropuerto Noto Satoyama, transformado en el primer aeropuerto del mundo inspirado en la franquicia Pokémon, en un esfuerzo por revitalizar la zona de Noto, gravemente afectada por el terremoto ocurrido a principios de 2024.

Ubicado en la prefectura de Ishikawa, este aeropuerto operará bajo el nombre “Aeropuerto Noto Satoyama Pokémon With You”, un proyecto conjunto con la popular marca japonesa que estará vigente hasta septiembre de 2029. La iniciativa forma parte de la campaña solidaria “Pokémon With You”, destinada a apoyar a las regiones perjudicadas por desastres naturales y fomentar la reactivación económica mediante el turismo y actividades culturales.

Japón reabrirá el aeropuerto temático de Pokémon para revitalizar la región de Noto

El aeropuerto contará con una ambientación especial inspirada en el famoso personaje

Incluirá más de 100 personajes de Pokémon distribuidos en diferentes espacios de la terminal. Además, ofrecerá merchandising exclusivo y decoraciones temáticas basadas en la saga de videojuegos y animé que ha marcado a generaciones.

La tematización se extenderá a otros puntos de la región, con atractivos como tapas de alcantarilla decoradas con imágenes de Pokémon y baños termales para pies tematizados con personajes de la franquicia, instalados en diversas localidades de la península de Noto.

Las autoridades japonesas esperan que esta original propuesta turística contribuya a aumentar la afluencia de visitantes tanto nacionales como internacionales a Ishikawa, una de las áreas más golpeadas por el sismo del 1 de enero de 2024, que causó daños significativos en infraestructura y servicios.

Desde su creación en Japón durante la década de 1990, Pokémon se ha consolidado como uno de los fenómenos culturales más exitosos del país, siendo utilizado en múltiples campañas para promover el turismo y la revitalización regional.