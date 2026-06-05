El gobierno de la provincia de Jujuy confirmó oficialmente el arranque de operaciones de Joy Airlines, una nueva compañía aérea que tendrá como una de sus bases principales el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán. La noticia fue comunicada por el ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Federico Posadas, durante una reunión destinada a definir el nuevo esquema aerocomercial regional.

Las vacaciones de invierno contarán con mayor conectividad aérea desde Jujuy

Joy Airlines prevé comenzar a operar a partir de las vacaciones de julio, empleando aeronaves pequeñas con capacidad para 50 pasajeros. El plan inicial incluye dos vuelos diarios con destino a Buenos Aires y uno diario hacia Córdoba, ampliando así las opciones de conexión aérea desde Jujuy.

Jujuy lanza Joy Airlines con vuelos diarios a Buenos Aires y Córdoba desde julio

Desde la cartera de Turismo destacan la ventaja de la aerolínea en cuanto a su complementariedad horaria con respecto a otras compañías que ya operan en la provincia. "Lo bueno de esa aerolínea es que no compite con las otras porque arranca en un horario muy temprano y vuelve muy tarde, entonces vamos a tener toda la franja horaria cubierta", explicó Posadas.

El ministro agregó que el personal y la tripulación de Joy Airlines pernoctarán en Jujuy, lo que implica un compromiso local y un impulso a la actividad aeroportuaria y turística de la región.