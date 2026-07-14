Ir a Uruguay es uno de los planes favoritos para los argentinos que buscan una escapada rápida o un fin de semana fuera de casa. Sin embargo, los elevados costos de los pasajes en las empresas tradicionales de ferry suelen ser un obstáculo para muchos.

Ante esta realidad, Líneas Delta Argentino (LDA) propone una opción totalmente diferente que convierte el viaje en una experiencia en sí misma, combinando naturaleza, turismo y precios mucho más accesibles.

Un paseo de tres horas para llegar a Carmelo o Nueva Palmira

El recorrido comienza navegando por el Delta argentino y continúa por el Río de la Plata hasta llegar al Río Uruguay, desde donde se cruza hacia Uruguay. Esta travesía panorámica dura aproximadamente 3 horas y ofrece un paseo relajante ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y la fotografía fluvial.

Los destinos en Uruguay son dos localidades con gran valor histórico y comercial: Carmelo y Nueva Palmira, que se destacan por su encanto y menor afluencia turística.

Una de las promociones más populares es el paseo en el día 2x1 a Carmelo, perfecto para quienes quieren una escapada exprés sin gastar mucho, especialmente los fines de semana. Además, las tarifas regulares de Líneas Delta son competitivas frente a las opciones de ferry tradicionales.

Alternativa económica para viajar a Uruguay cruzando el Delta y Río de la Plata

Para quienes se interesen en esta alternativa, la empresa facilita la reserva y consultas a través de su canal oficial de WhatsApp al 11 4069-2177 o por Instagram en @lineasdelta_internacional, ofreciendo así un contacto directo y sencillo para viajes individuales o grupales.

Esta propuesta representa una forma económica y atractiva de redescubrir Uruguay, sumando a la experiencia turística un recorrido único que va más allá del simple traslado, ideal para quienes buscan algo distinto y accesible.