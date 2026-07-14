En la temporada 2026, esquiar en el Cerro Catedral, reconocido como el centro de deportes invernales más grande de Sudamérica, se volvió más costoso que hacerlo en Andorra, uno de los destinos más importantes de Europa para la nieve. El pase diario para acceder a las pistas en Bariloche alcanzó un valor de $160.000, lo que equivale aproximadamente a US$110 según la comparación realizada por viajeros.

Este incremento en los precios reavivó el debate sobre el alto costo del turismo de nieve en Argentina, especialmente en un año que comenzó con nevadas escasas en varios centros invernales y con expectativas moderadas tanto de operadores como de visitantes. Además del Cerro Catedral, Cerro Chapelco comparte el primer lugar en tarifas, también con un pase diario de $160.000, seguido muy de cerca por Las Leñas, cuyo pase cuesta $158.000.

La comparación con Andorra para los esquiadores

La comparación con Andorra cobra relevancia al considerar que allí un pase diario para esquiar actualmente cuesta entre US$80 y US$90, un precio inferior al que deben abonar quienes quieren disfrutar de la nieve en uno de los principales centros invernales argentinos. A este costo se suman otros gastos significativos como el alquiler del equipo, las clases, la gastronomía y el alojamiento, lo que puede llevar el gasto total a superar los $200.000 por persona en los complejos más exclusivos del país.

Esquiar en Cerro Catedral ya es más caro que Andorra

El ranking de precios para la temporada 2026 en Argentina muestra una diferencia de $90.000 entre el pase más caro y el más económico por día, lo que obliga a los turistas a planificar cuidadosamente su presupuesto antes de elegir destino. Más allá del precio, los visitantes también valoran aspectos como la cantidad y calidad de las pistas habilitadas, la calidad de la nieve, los medios de elevación y los servicios disponibles en cada centro.

Esta situación volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del costo del turismo de nieve en Argentina, donde en ciertos casos resulta más caro acceder a un centro de esquí local que a uno de los destinos europeos más reconocidos. Los precios elevados y la incertidumbre por las condiciones climáticas marcan el inicio de una temporada que se observa con atención por parte de operadores y turistas.