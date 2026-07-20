Con el receso escolar en marcha, planificar salidas accesibles se vuelve una prioridad para muchas familias. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires ofrece destinos rurales y localidades con encanto ferroviario que permiten disfrutar de paseos de un día con gastos mínimos.

Estos lugares se destacan por sus paisajes naturales, propuestas culturales y una gastronomía criolla que no impacta en el bolsillo, ideales para quienes buscan alternativas económicas a menos de 100 kilómetros de la Capital Federal.

Carlos Keen, Uribelarrea y Villa Lía

Carlos Keen, ubicado a 88 kilómetros de Buenos Aires en Luján, es un ícono del turismo rural bonaerense. Su antigua estación de tren se transformó en un centro cultural al aire libre, donde durante los fines de semana se pueden visitar ferias de artesanos y asistir a espectáculos gratuitos que funcionan a la gorra.

Tres pueblos cerca de Buenos Aires para una escapada económica y con buena gastronomía

Por su parte, Uribelarrea, en Cañuelas y a 82 kilómetros de la capital, conserva sus calles de tierra y fachadas de ladrillo a la vista que datan de principios del siglo XX. Este pintoresco pueblo ha sido escenario de numerosas películas de época, lo que le aporta un aire especial y auténtico.

Finalmente, para quienes prefieren un ambiente tranquilo y alejado del bullicio de los centros turísticos tradicionales, Villa Lía, en San Antonio de Areco, a 98 kilómetros de Buenos Aires, ofrece un remanso de paz. Con apenas 1.200 habitantes, este pequeño pueblo es ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza.

Estos tres destinos se presentan como opciones ideales para familias o grupos que quieran aprovechar el receso escolar sin gastar demasiado, combinando cultura, naturaleza y gastronomía criolla en entornos únicos y accesibles.