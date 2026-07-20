La Cámara Argentina de Turismo (CAT) conmemoró sus 60 años en un encuentro institucional que reunió a medios, dirigentes y miembros de su Comité Ejecutivo para repasar su historia y analizar los desafíos actuales del turismo en el país.

La presidenta de la CAT, Laura Teruel, encabezó la celebración junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Ambos destacaron la relevancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para potenciar la actividad turística nacional.

Teruel afirmó: “Estos 60 años reflejan el compromiso de una institución que ha sabido representar al sector, promover el diálogo y construir consensos para impulsar el desarrollo del turismo argentino. Miramos hacia adelante con el desafío de seguir fortaleciendo una actividad estratégica para el crecimiento del país”.

Por su parte, Scioli resaltó el papel fundamental del sector privado y anticipó que este año se superará el récord de llegada de turistas extranjeros. Asimismo, anunció el impulso del “Comando Brasil”, un equipo del Inprotur que trabaja para que en 2026 arriben un millón y medio de turistas brasileños.

Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación y Laura Teruel, presidente de la CAT

El funcionario detalló además que “el 70 por ciento del turismo internacional proviene de países limítrofes, por tal motivo es tan importante facilitar el ingreso de visitantes en los pasos fronterizos”. En ese sentido, aseguró que ya se coordinan acciones con el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones para agilizar estos accesos.

La camaradería dentro del Turismo en Argentina

Durante la jornada, fueron homenajeados expresidentes de la CAT como Gustavo Hani, Aldo Elías, Narciso Muñiz y Germán Pérez, por su contribución al fortalecimiento institucional. También se inauguró el Salón de Presidentes, un espacio dedicado a preservar la memoria de quienes lideraron la entidad.

Además, se presentó la renovación del sitio web institucional y una nueva identidad visual diseñada especialmente para celebrar las seis décadas de historia de la Cámara.

Con seis décadas de trayectoria, la Cámara Argentina de Turismo reafirma su rol como principal representante del sector privado turístico, promoviendo la colaboración público-privada para impulsar la competitividad, atraer inversiones y fomentar el desarrollo federal del turismo argentino.