El municipio portugués de Castanheira de Pêra, situado en la región central del país, anunció la creación del Parque Temático São João da Mata, un ambicioso proyecto que busca diversificar la oferta turística local. Con una inversión estimada en 12 millones de euros, esta iniciativa pretende aprovechar el entorno natural y montañoso de Leiria para atraer visitantes interesados en actividades al aire libre y deportes extremos.

El parque abarcará una extensión de 45 hectáreas y se ubicará junto a la conocida piscina de olas Praia das Rocas, combinando así el turismo acuático con una variada oferta recreativa. Entre las atracciones destacadas se incluyen una tirolina de gran tamaño, un trineo alpino, circuitos para bicicletas de montaña, recorridos en las copas de los árboles, muros de escalada y un circuito de karts, orientados a un público activo y amante de la aventura.

La gran atracción será un teleférico único que conecta al pueblo con el parque y la playa

Un elemento central del proyecto será un teleférico de 1.000 metros de longitud que conectará el centro del pueblo con el parque y la Praia das Rocas. Más allá de facilitar el acceso, esta infraestructura funcionará como una atracción turística, ofreciendo vistas panorámicas únicas del paisaje montañoso, y se perfila como la imagen emblemática del parque.

Portugal lanza parque temático de aventura con inversión de 12 millones de euros

El alcalde de Castanheira de Pêra, António Henriques, presentó el plan ante las autoridades nacionales de turismo, subrayando que la propuesta busca generar un impacto positivo a nivel ambiental, económico y social. La inversión se espera que impulse el turismo nacional e internacional, al tiempo que fomente la creación de empleo directo e indirecto, beneficiando sectores como la hotelería, la restauración y el comercio local.

El desarrollo del parque se dividirá en tres fases, aunque aún no se han confirmado las fechas de inicio y apertura. Con esta iniciativa, Castanheira de Pêra aspira a consolidarse como un referente global en turismo de aventura y a fortalecer su economía mediante un modelo innovador y sostenible.