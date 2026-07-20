La conectividad aérea internacional de Ushuaia alcanzará un hito histórico para la temporada de invierno 2026, con la confirmación de nueve vuelos semanales directos desde San Pablo, Brasil, al aeropuerto internacional Malvinas Argentinas. Esta iniciativa fue anunciada por el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR).

Según informó el presidente del INFUETUR, Dante Querciali, este avance representa un “logro logístico y comercial” sin precedentes para la provincia: “Logramos romper la barrera de los vuelos internacionales con un flujo directo de esta magnitud, algo que nunca antes habíamos tenido para la temporada invernal. El mercado brasileño es estratégico para el destino y esperamos recibir cada año más visitantes gracias a esta conectividad directa”.

9 frecuencias semanales que dan lugar a una temporada exitosa de invierno

La programación de vuelos incluye la operación de tres importantes aerolíneas regionales: LATAM ofrecerá 4 vuelos semanales, GOL Linhas Aéreas tendrá 3 frecuencias por semana y Aerolíneas Argentinas aportará 2 vuelos semanales. Este despliegue consolidará la conexión directa entre Brasil y el extremo austral argentino durante los meses más fríos del año.

Ushuaia tendrá 9 vuelos semanales directos desde Brasil para la temporada de invierno

El presidente del INFUETUR agregó que las reservas ya muestran un nivel muy positivo: “Las proyecciones ya marcan una ocupación que, en algunos casos, supera el 80% de las plazas disponibles antes del inicio formal de los vuelos. Las compañías aéreas nos informan un nivel de reservas muy alto, lo que nos da la tranquilidad de que el destino Fin del Mundo sigue siendo elegido por el turismo receptivo internacional por nuestros servicios de calidad y los atractivos únicos para disfrutar en familia”.

Este aumento en la conectividad internacional no solo busca potenciar el turismo en la región, sino también posicionar a Ushuaia como un destino accesible y atractivo para visitantes brasileños durante la temporada invernal, fortaleciendo la economía local y el desarrollo turístico.