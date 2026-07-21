En la ciudad de Tandil, más allá de sus emblemáticas sierras y la famosa Piedra Movediza, se encuentra un sitio poco conocido que cautiva a turistas y aficionados: el mayor cementerio de trenes de Argentina.

Este lugar es la antigua Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca, un extenso predio donde durante décadas se organizaron trenes de carga que transportaban piedra, granito, cereales y otros productos hacia diferentes puertos del país.

Actualmente, el espacio alberga numerosas locomotoras, vagones, grúas y coches de pasajeros abandonados, generando un escenario único que combina patrimonio industrial, historia y un fuerte atractivo visual para fotógrafos y amantes del turismo ferroviario.

Si bien existen otros depósitos ferroviarios fuera de servicio en Argentina, como en Cruz del Eje (Córdoba), Mechita y Calderón (Buenos Aires), especialistas coinciden en que el predio de Tandil es el de mayor extensión y concentración de formaciones abandonadas.

El mayor cementerio de trenes de Argentina: un museo ferroviario a cielo abierto en Tandil

El aspecto actual del lugar refleja el declive del transporte ferroviario de cargas frente al auge del transporte por camión y la expansión de rutas, que provocaron una disminución significativa de la actividad ferroviaria en las últimas décadas, dejando miles de toneladas de material rodante en desuso.

Durante buena parte del siglo XX, esta playa de maniobras fue uno de los puntos ferroviarios más importantes del sudeste bonaerense. Allí se clasificaban y reorganizaban trenes provenientes principalmente de las canteras de Tandil y Olavarría, que transportaban piedra para grandes obras de infraestructura.

Los convoyes partían hacia destinos como Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y Mar del Plata, llevando materiales que contribuyeron al crecimiento de numerosas ciudades argentinas. Incluso, muchos adoquines que aún conservan calles porteñas provienen de esas canteras.

El predio está ubicado muy cerca del centro de Tandil, en la zona de la antigua Playa de Maniobras del Ferrocarril General Roca. Aunque no funciona como un museo oficial ni cuenta con infraestructura turística, recibe a numerosos viajeros y aficionados que llegan para recorrerlo y fotografiar sus formaciones oxidadas.

La recomendación para quienes visitan el sitio es hacerlo durante el día, respetar la propiedad privada y evitar ingresar a estructuras que puedan presentar riesgos, dado que se trata de un espacio abandonado sin mantenimiento.

En los últimos años, exploradores urbanos y creadores de contenido difundieron imágenes y videos del lugar, aumentando su notoriedad y convirtiéndolo en uno de los escenarios ferroviarios más impactantes del país.

Para muchos visitantes, este cementerio de trenes es en realidad un inmenso museo a cielo abierto que conserva las huellas de una época en la que el ferrocarril fue protagonista del desarrollo económico argentino y unió ciudades, puertos y regiones productivas a lo largo del territorio nacional.