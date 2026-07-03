El Gobierno de Mendoza comenzó las obras del Tren de Cercanías del Este, un ambicioso proyecto ferroviario que conectará el departamento de Junín con Luján de Cuyo, atravesando 19 estaciones a lo largo de 45 kilómetros.

El recorrido arrancará en la estación Libertador General San Martín, ubicada en Junín, y culminará en la estación Pueyrredón, en Luján de Cuyo, donde se integrará con la traza del Metrotranvía. Esta conexión permitirá vincular el Gran Mendoza con uno de los principales polos vitivinícolas de la provincia, una zona de gran relevancia turística y productiva.

Una parte del trazado aprovechará vías históricas del antiguo Ferrocarril Trasandino, que en su momento unía Mendoza con Los Andes, en Chile. El servicio abarcará los departamentos de Junín, San Martín, Maipú y Luján de Cuyo.

La inversión que beneficiará a 800 mil personas

La inversión total para esta obra supera los $219 mil millones y está íntegramente financiada por el Gobierno provincial. Se estima que el tren beneficiará a unas 800 mil personas y formará parte de la red de transporte local, con la ventaja de que se podrá abonar mediante tarjeta SUBE, al igual que otros servicios públicos de pasajeros en Mendoza.

La ejecución del proyecto se divide en tres tramos: La Colonia-Gutiérrez, Gutiérrez-Vieytes y Vieytes-Nueva Estación Pueyrredón, sumando un total de 19 estaciones. Inicialmente, el plan contemplaba un recorrido de 33 kilómetros hasta Gutiérrez, en Maipú, pero fue ampliado en 12 kilómetros para alcanzar Luján de Cuyo.

La empresa CEOSA fue designada para llevar adelante la construcción, así como para operar y mantener el servicio durante los próximos 15 años. En cuanto al material rodante, la compañía CRRC Tangshan Co. Ltd. proveerá tres formaciones nuevas conocidas como triplas, con capacidad para 506 pasajeros cada una, distribuidos entre 210 asientos y 296 lugares de pie.

Las obras contemplan una renovación integral de las vías, la intervención de pasos a nivel, la instalación de barreras automáticas y la incorporación de señalización de última generación. Además, se mejorarán los laberintos peatonales, terraplenes y alcantarillas para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.

Mendoza lanza el Tren de Cercanías del Este para conectar Junín con Luján de Cuyo en 2027

Desde el Gobierno mendocino destacan que el nuevo tren potenciará la conectividad entre el Este provincial y el Gran Mendoza, ofreciendo una alternativa de transporte eficiente para trabajadores, estudiantes y turistas que visitan las bodegas de la región.

Si bien el servicio aún no está habilitado, las autoridades proyectan que las obras culminarán hacia mediados de 2027, una vez que se finalicen los trabajos sobre la traza y se reciba el material rodante.