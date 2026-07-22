El Tren de las Sierras es una alternativa económica y pintoresca para viajar a través de Córdoba, Argentina. Este servicio ferroviario une la ciudad de Córdoba con Capilla del Monte, atravesando el Valle de Punilla y numerosas localidades serranas, con boletos que parten desde $700.

El recorrido incluye paradas en pueblos como La Calera, Casa Bamba, Bialet Massé, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, La Cumbre y San Esteban, ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de disfrutar de variados paisajes naturales y culturales sin la necesidad de utilizar un vehículo particular.

Uno de los tramos más destacados es el que pasa por Casa Bamba, donde las vías del tren corren junto al río Suquía y se adentran en las sierras cordobesas, brindando vistas que suelen ser capturadas en fotografías por turistas y viajeros.

El Tren de las Sierras ofrece viajes por Córdoba desde $700, una opción accesible y escénica

La historia detrás de este tren

Este ramal ferroviario tiene una historia que se remonta a 1889, cuando fue inaugurado originalmente para el transporte de minerales y cargas desde el interior de las sierras. Con el tiempo, fue adaptado para el transporte de pasajeros, combinando su función regional con un importante atractivo turístico.

Desde el 1° de junio de 2026, la tarifa mínima es de $700, mientras que el boleto completo para el trayecto entre Córdoba y Capilla del Monte cuesta $7.000. Estos precios resultan competitivos frente a los gastos que implica viajar en automóvil, considerando combustible, tránsito y estacionamiento.

El servicio opera todos los días, con múltiples frecuencias diarias que permiten a los pasajeros realizar el trayecto completo o descender en cualquiera de las 23 estaciones intermedias que conecta el tren.

Con su mezcla de historia, paisajes naturales y tarifas accesibles, el Tren de las Sierras continúa consolidándose como una de las mejores opciones para descubrir Córdoba desde una perspectiva diferente y disfrutar de uno de los recorridos ferroviarios más atractivos del país.